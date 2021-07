Descubren la gran mentira de Dulceida, la 'influencer' española con más seguidores

Con casi tres millones de seguidores, Aída Doménech, conocida como Dulceida, es la reina de las redes sociales en nuestro país. Aunque ya era conocida antes, su fama despegó en 2015 gracias a un vídeo de Youtube en el que confesaba que se había enamorado de una joven llamada Alba Paul, con la que había empezado una relación, declarando así su bisexualidad. Su testimonio fue un ejemplo para centenares de jóvenes y su historia de amor tuvo un broche de oro un año después, cuando decidieron darse el ‘sí quiero’ en una ceremonia digna de un cuento de hadas.

Sin embargo, el reciente anuncio de su ruptura ha destapado la gran mentira de Dulceida y su mujer: su boda no fue más que un carísimo evento destinado a venderse en redes sociales, ya que legalmente no están casadas. Así lo ha destapado el portal Vanitatis, que desvela que Dulceida y Alba jamás pasaron por el Registro Civil.

La influencer lo ha reconocido, aunque también ha tratado de quitarle hierro al asunto. "Lo teníamos pendiente desde hace tiempo, nunca nos ha parecido que fuera tan importante, la verdad, pero por supuesto era algo que íbamos a hacer. De todas formas, nuestro matrimonio se celebró el día que decidimos darnos el 'sí, quiero', rodeadas de la gente que queremos y que nos quieren. Desde ese momento estamos unidas, y de eso no hay lugar a dudas", explicó al citado portal.

La pareja celebró su boda de pega el 10 de septiembre de 2016 en Cala Morisca, Sitges (Barcelona). Movilizaron a sus familiares y amigos, entre los que se encontraba un buen número de rostros conocidos, para hacer de su enlace el evento más viral del año en redes sociales. Todo fue retransmitido a través de Instagram con los hashtags #dulcewedding y #aidayalba. Ambas vistieron de blanco y de la firma catalana Ze García: Aída con vestido y Alba con esmóquin blanco, una de sus grandes colaboraciones para el evento.

Ruptura inesperada

En la vida de una influencer no hay puntada sin hilo, y aunque según Dulceida no tenía intención de hablar su ruptura a pesar de los rumores, también se ha encargado de contarlo en redes sociales, esta vez sin entrar en detalles.

"No estamos pasando un buen momento y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella haciendo sus cosas", desveló sin poder contener las lágrimas. "Creo que es algo muy nuestro. No sabemos qué va a pasar y os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis y necesitamos que no juzguéis ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario duele más de lo normal", pedía emocionada y con la voz entrecortada, mostrando su cara más vulnerable a sus seguidores, acostumbrados a verla siempre con una gran sonrisa.