Giro radical en el caso de José Luis Moreno, que desafía a la Audiencia Nacional

El pasado jueves José Luis Moreno salió en libertad condicional tras su detención dos días antes acusado de los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y de estafa de más de 50 millones de euros. Tras negarse a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso, Ismael Moreno, el productor fue puesto en libertad a cambio de depositar 3 millones en concepto de fianza para eludir la prisión.

Una elevada cantidad que el ventrílocuo debía reunir en una semana pero que, según acabamos de conocer, no piensa depositar en la Audiencia Nacional antes de que expire el plazo, que será a las 15.00 horas de este jueves. Y es que tal y como han adelantado en Ya es mediodía José Luis Moreno ha decidido recurrir el auto de la fianza, dando un giro radical a su caso.

En el caso de que la Audiencia Nacional no admita su recurso, el productor ingresaría inmediatamente en prisión aunque, a tenor de sus primeras declaraciones tras su detención, no es algo que parezca preocuparle demasiado. "Estoy tranquilo. Menos de la muerte de Manolete, me han acusado de todo. Espero que esto se aclare, que se haga justicia y que les pueda dar todo tipo de explicaciones. No soy un junior como para ponerme a cometer delitos cuando se está al final de la carrera", afirmó en llamada telefónica a 'Sálvame' este martes defendiendo su inocencia pero asegurando que, "si me veo en prisión será otra experiencia más y veré cómo ha podido ocurrir"

Por el momento, ni el productor ni sus abogados han confirmado este recurso del auto de la fianza de tres millones de euros impuesta por la Audiencia Nacional para evitar su vuelta a la cárcel, pero diferentes fuentes apuntan a que sería una estrategia legal del propio Moreno para dilatar el proceso ante la imposibilidad de reunir en tan poco tiempo una cantidad tan elevada de dinero.