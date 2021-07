Jorge Javier desvela lo que pensaba Mila Ximénez de Antonio David Flores

Sálvame recibió este miércoles a Rocío Carrasco como nueva compañera tras el resurgir mediático provocado por su docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva. Con el despido de Antonio David Flores, su exmujer ocupa un puesto que La Fábrica de la Tele tenía preparado para ella. Su flamante estreno, sin embargo, se vio empañado por una nueva jugarreta al excolaborador camuflada en un homenaje a la fallecida Mila Ximénez.

Jorge Javier Vázquez quiso comenzar el recibimiento a Rocío contando que, durante un almuerzo con Mila, el estilista Pablo Millavia y Belén Rodríguez, su amiga desveló con palabras muy tajantes lo que pensaba de la docuserie de Telecinco y Antonio David, un compañero que no mucho tiempo atrás también había sido amigo. "Después de todo lo que se armó con la visita al velatorio de Antonio David, hay mucha gente que ha intentado elaborar sus teorías. Sus palabras fueron muy, muy contundentes", avanzó el presentador, que opina que "no debemos quedarnos en silencio".

Mila fue una de las invitadas al estreno de la docuserie, aunque no se encontraba con fuerzas para acudir a plató, pero sí siguió muy de cerca todos los episodios. Días después de la emisión del capítulo cero, ésta habría desvelado al director de Sálvame Alberto Díaz que se sentía "una mujer engañada y que tenía muy claro cuál era su posición en esta historia". "No sé si hubo lista para que dejaran entrar en el tanatorio pero tengo que decir que el día que yo almorcé con Mila, estuvimos hablando de este asunto y sus palabras fueron: ‘con todo lo que yo he visto, Antonio David no es un maltratador, es un torturador’".

-Jorge Javier: "Mucha gente pensaba que Mila se fue apoyando a Antonio David, pero sus palabras fueron estas: ANTONIO DAVID NO ES UN MALTRATADOR, ES UN TORTURADOR" Y, ¿ahora qué? #MiercolesDeRocio #yoveosalvame pic.twitter.com/ShsfvMaYN3 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

Prudente pero con cara de satisfacción, Rocío asintió agradecida. "Está bien saberlo. Siempre les he tenido mucho cariño a ella y Alba. Ahora ella está bien donde esté y seguirá de una forma u otra con la gente que la quiere".

Rociíto mantuvo una amistad durante años con Mila Ximénez, ya que sus padres Rocío Jurado y Pedro Carrasco eran íntimos de ella y Manolo Santana. "La conocí cuando era muy pequeña y la conocí mucho. Siempre le tuve un cariño especial y ella me lo tuvo a mí", confesó. La distancia y la desaparición mediática de Rocío propiciaron que su relación se rompiera. Además, Mila se acercó más a Antonio David cuando concursaron en Gran Hermano VIP y siempre fue una firme defensora de su versión.