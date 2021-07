Lara Dibildos no para de trabajar, y como ella misma dice, el teatro es su pasión. Acaba de estrenar una comedia que lleva por título Hongos, muy divertida, en la que da vida a Diana, una mujer que por culpa de su marido, un golfo vividor, contrae hongos vaginales.

"Es muy alegre y el público lo agradece mucho, sobre todo por lo que hemos vivido. Es una trama de mucha risa, con un final sorprendente porque tocamos el corazoncito del público. Mi papel es agotador, porque no paro, hay muchos líos y la venganza es total, ya que Diana urde un plan de venganza y el espectador lo pasa muy bien. Mi compañero de reparto es César Lucendo, que también lo dirige, y el autor es Julián Quintanilla." De esta manera lo explicó.

La obra recorrerá los teatros de todas las principales provincias, y aparte también harán representaciones privadas para empresas.

A la actriz le espera un verano con mucho trabajo. "La verdad es que no me puedo quejar, la próxima representación será el próximo 17 de julio en el auditorio Felipe VI de Estepona. Aparte de esta comedia también tengo bolos pendientes de otra que se titula El contador del amor. Ahora todo ha cambiado, y hay multiprogramaciones. En breve entraremos en Madrid para estar la menos un día a la semana, antes esta modalidad no existía. En la semana del Orgullo estrené otra función dedicada al amor de dos mujeres heterosexuales que comienzan una historia de amor, tiene su dosis de comedia y hay algo desgarrador. No más besos, así es como se llama, es una historia bonita y muy real".

La hija de Laura Valenzuela no para y disfruta mucho con su trabajo. "He pasado muchos meses de agotamiento físico y mental, todos los personajes han sido maravillosos. He perdido un poco de peso, pero lo estoy recuperando gracias a las lentejas de mi madre, que afortunadamente está muy bien. Hemos vuelto a vivir juntas y todo lo que ha ocurrido con este virus terrible nos ha cambiado la vida y no podríamos vernos, y a consecuencia de esto, decidimos volver a vivir juntas y así mi madre también disfruta de sus nietos. Está feliz. La pandemia ha sido muy dura para todo el mundo, en mi caso no he podido teletrabajar porque no es posible, y ahora me he lanzado a hacer producción propia, una obra de Agatha Christie.

Lara tiene dos hijos, Fran y Álvaro. "Están muy bien. El mayor tiene 22 años y está entrenando en el centro de baloncesto Felipe Reyes; el pequeño tiene 14, ha aprobado con notas normales y con eso me conformo. Tiene el mismo carácter que su padre, es muy divertido".

Al preguntarle cómo estaba su corazón, si respuesta fue muy clara. "Antes si tenía algún novio, lo escondía, pero ahora no se me logra". Así me respondió con gran sentido del humor. En verano, los pocos días que tenga libres los pasará con sus hijos en su casa de Marbella.