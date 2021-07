El verdadero Kiko Rivera sale con David Broncano: el sexo con Irene Rosales y el dinero que tiene en el banco

Kiko Rivera acudió a La Resistencia de David Broncano y allí habló con el cómico de todos los temas que le formuló.

Entre ellos, su clásica pregunta de cuánto dinero tiene en el banco, a lo que contestó que el "suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro".

La verdadera respuesta, sin embargo, no se hizo esperar demasiado: "Tengo en el banco, sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euros. Un poquito arriba, un poquito abajo...".

También hubo espacio para hablar de sexo, y Kiko respondió sin tapujos: "Follo poco". "Te explico el motivo, tengo tres hijos. Además, a mí me gusta follar en la cocina para tener la nevera al lado cuando acabo".

Sin ningún tipo de vergüenza, Kiko explicó que "es complicado, porque cuando mi mujer tiene ganas, yo no puedo. Cuando las tengo yo, ella no puede". Es más, "muchas veces estaba haciendo un directo de Twitch y a ella le apetecía, pero le decía que no podía".