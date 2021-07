Pilar Rubio se despide de Madrid para hacer frente a su reto más complicado

Se avecinan cambios en la vida de Pilar Rubio y Sergio Ramos tras el fichaje del futbolista por el PSG. El matrimonio y sus cuatro hijos dejan atrás Madrid para instalarse en París, lo que supone un giro total para sus vidas. Poco a poco. La prensa francesa habla de que la familia ha optado por instalarse en la exclusiva zona de Neuilly-sur-Seine, una de las más lujosas de la ciudad del Sena y donde tendrán vecinos como Mauro Icardi y Di María.

Mientras el ya exmadridista se incorpora a su nuevo equipo, para Pilar Rubio cumplir con sus compromisos profesionales va a ser un poco más complicado. La presentadora está muy contenta por su marido y su nueva etapa y afronta los cambios con optimismo. "Enhorabuena, cariño, por esta nueva etapa en este gran club. Estaremos apoyándote como siempre", escribió Rubio en su Instagram.

"Por mi parte, me enfrento a uno de mis retos más complicados, estar con mi familia, en la que todos somos uno, en París, a la vez que en Madrid donde seguiré realizando mis distintos compromisos profesionales. Este tiempo tendré un nuevo mejor amigo: el avión. Seguro que me invento alguna afición nueva para las horas de vuelo. ¡Gracias a todos por el cariño recibido estos días!", añadió. La presentadora confirma así que vivirá a caballo entre las dos ciudades y que no tiene intención de dejar de trabajar en su sección de El Hormiguero ni en sus proyectos con distintas marcas.

Hace apenas unos días, Pilar confesó a Chic que la conciliación es esencial para ella: "Mi trabajo está en España. Vuelvo en septiembre a El Hormiguero, mis compromisos profesionales están aquí, y tengo muchos proyectos, y seguiré con ellos. Lo importante y el reto es intentar conciliar mi vida profesional con la personal. Si tenemos que irnos a otro lugar, me daría igual mientras esté con mi familia, y lo compaginaré con mis temas profesionales".