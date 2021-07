El vergonzoso tuit de Miguel Frigenti contra Olga Moreno que podría costarle una demanda

El ambiente está caldeado en Supervivientes después de que Olga Moreno robara comida a su mejor amiga Melyssa Pinto y confesara porque sabía que terminaría saliendo a la luz. La jugarreta de la mujer de Antonio David Flores podría costarle el concurso y salir expulsada la semana que viene gracias a su primera nominación.

Sin ser la mejor superviviente, es la mejor estratega, ya que ha sabido manipular a sus compañeros y salir ganadora de algunas pruebas bajo la sombra del tongo. Pero guste o no el concurso que está haciendo la sevillana, está claro que ser pareja de Antonio David no está beneficiando a su imagen pública y se espera que los defensores de Rocío Carrasco pongan punto final a su estancia en Honduras.

En el trasfondo de esta escena, la difícil situación familiar provocada por Telecinco y su docuserie sobre Rociíto, dedicada casi íntegramente a acusar a su marido de "maltratador" y a Rocío Flores de "pandillera". Y aunque algunos colaboradores se esfuercen en afirmar que saben separan el concurso de la situación familiar de Olga, un repulsivo tuit de Miguel Frigenti ha terminado por quitarle la careta. "Si roba niños, ¿no va a robar comida?", escribió el jueves por la noche durante la emisión de la gala sobre la relación de Olga con Rocío y David, hijos de Rocío Carrasco.

Raquel Moreno, hermana de Olga, reaccionó rápidamente y puso en aviso a la Policía en Twitter, aunque no se descarta que acuda a la Justicia. "Esto que dices lo vas a tener que demostrar. Por favor, hay que tomar medidas", dijo citando a la cuenta oficial de la Policía Nacional.

Frigenti ya ha borrado el tuit y pedido unas nada creíbles disculpas: "Lamento profundamente que mi tuit ayer no haya sido comprendido desde el humor o que el término utilizado haya sido tomado al pie de la letra y no como una exageración estilística. Pido disculpas a quien haya podido ofender", publicó. "Parece ser que no estuve acertado, pero esto no puede en modo alguno justificar los desmesurados ataques, insultos y amenazas que vengo recibiendo desde entonces. Lo dicho, mil disculpas", añadió.