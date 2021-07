La amenaza de Rocío Carrasco a Kiko Matamoros en publicidad: "No quiero liarla el primer día"

Rocío Carrasco hizo su estreno en Sálvame el pasado miércoles, amenazando tiempos de tormenta entre algunos colaboradores como Kiko Matamoros, uno de los pocos que se ha atrevido siquiera a dudar del enunciado del docudrama de la hija de Rocío Jurado y su ex, Antonio David Flores, y que incluso ironizó sobre su futuro cometido en el programa.

La nueva "defensora de la audiencia" del programa, que toma así el relevo como colaboradora del finiquitado Antonio David, ya cruzó en directo algunas tensas palabras con Kiko Matamoros, que seguía insistiendo en mostrar cierta prudencia en ciertos temas clave relacionados con las decisiones judiciales y el tratamiento dispensado a Rocío Flores, la hija de Rociíto a la que su madre ha atacado reiteradamente.

"Vencerás, pero no convencerás. Y a mí hay parte de tu relato con el que no me has convencido", dijo Matamoros a una Rocío sorprendida de encontrar todavía un mínimo de disidencia. "Hay una cosa que he defendido por encima de todo, y no me siento culpable sino orgulloso, y ha sido los derechos de tu hija, a la que se la ha vapuleado y tú has podido contribuir".

Rocío Carrasco habla con Belén Esteban durante la publi: "Yo con Matamoros no me achanto" BRAVISIMA #yoveosalvame pic.twitter.com/EUxREwq0vw — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 8, 2021

El asunto no llegó a mayores… al menos, aparentemente. El jueves, Sálvame emitió los audios del rifirrafe que continuó entre ambos en publicidad, y lo cierto es que las cosas están lejos de calmarse entre ambos.

"¡Que no la estoy culpabilizando a ella de nada!", defendió Matamoros sobre Rocío Carrasco, que por su parte recordó al colaborador que anteriormente había apoyado a Antonio David en ciertos episodios, como cuando había "dejado tirado en un colegio" a su hijo David.

"Lamento mucho que no se me haya entendido. Yo no le he dicho a ella que no hable de su hija", dice Matamoros. "Lo que sí he dicho públicamente es que me han sobrado detalles". Rocío Carrasco contesta: "No quiero liarla el primer día".

Rocío también abroncó en la pausa a María Patiño, a quien reprochó que no la llamase. "Que me llames, verás que no es difícil, que yo cojo el teléfono. Y cuando pueda contestarte, te contestaré. Y cuando no, te diré: 'María, no puedo'".