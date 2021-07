'Supervivientes' por fin logra machacar en directo a Olga Moreno

Pese a los esfuerzos por poner zancadillas a Olga Moreno en Supervivientes, la mujer de Antonio David Flores resistía y se postulaba como una de las principales opciones de triunfo en el reality de Telecinco. Al menos, hasta el jueves por la noche.

Evidentemente satisfechos con la humillación, la organización descubrió un robo de comida de Olga a su gran amiga Melyssa —en concreto, cacao— y se esforzó sobremanera en hundir la cabeza en el barro a la mujer del nuevo enemigo número uno de la casa, Antonio David Flores.

Ella, arrepentida ("me siento sucia"), no pudo hacer otra cosa que reconocer su desesperación. "Yo no soy así. No soy mala persona. Este programa te lleva a extremos que no te puedes imaginar. Le vuelvo a pedir perdón. Te juro por Dios que me pasó igual que cuando me corté el pelo al ver el bote de cacao, en mi vida me hubiera cortado el pelo. No soy mala persona. Entré con mucho dolor, me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y la he cagado".

En el trasfondo de esta escena, la difícil situación familiar provocada por la propia cadena y su docuserie sobre Rocío Carrasco, dedicada casi íntegramente a acusar a su marido de maltratador.

El objetivo ahora es remontar a contrarreloj una "semana muy mala" y "tirar para delante". Olga Moreno pidió varias veces perdón reconociendo que no se puede "fustigar así" a una persona.

La propia Melyssa Pinto, amiga personal de Olga, trató de tranquilizarla asegurando que pese a que el robo le "dolió", "he convivido 24 horas con ella y he notado su ansiedad por la comida. Me dijo que sentía nervios al pensar que el bote de cacao se lo podía acabar antes que yo y quería que los dos estuvieran igual". Melyssa no quiere "machacar" a su amiga, pero de eso se encargaron Jorge Javier y la organización de Supervivientes.