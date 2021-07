Belén Esteban da detalles de su sorprendente cena secreta con Rocío Carrasco

Entre los muchos fenómenos extraños causados por el desembarco de Rocío Carrasco en Sálvame destacó uno: la inesperada revelación de Belén Esteban de que había tenido una cena secreta con la hija de Rocío Jurado para pedirle perdón de forma privada.

En el Deluxe de la noche del viernes, Belén Esteban dio algunos detalles más asegurando que le dio "pena" por algunas cosas que hablaron. La cena secreta, a la que acudió también Fidel Albiac y otras seis personas, tenía como objetivo acercar posturas al margen de las tensiones del plató.

Por tanto, nunca se planteó el tema de Rocío Flores y un posible acercamiento, sin duda el extremo más peliagudo para Rocío Carrasco. "No hablados del problema, hablamos de cómo estaba y ella me preguntó también sobre mí. Ella estaba muy tranquila. Hablando con ella la noto triste, vi una persona en tratamiento", dijo Belén.

"Ella me preguntaba por mi hija. Me dijo que tenía que estar contenta de que mi hija se fuera a estudiar fuera. Me dio pena sinceramente", dijo Belén, que en todo momento se posiciona a favor de Rociíto en el conflicto con Antonio David. "Ha sido una desgraciada. Empezó joven con Antonio David, no le fue bien, ha relatado su historia".

Sobre este cambio de bando, como el de la mayoría de colaboradores de Sálvame, Belén asegura que tanto Rocío Flores como Antonio David le mintieron, y lo justifica así: "A mí me da igual lo que diga la gente. A mí me contaron una historia que no era y ella a mí personalmente no, pero en la docuserie se demostró con papeles que llevaba razón. Entonces yo veo que no podía seguir apoyando lo que estaba apoyando".