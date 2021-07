Un ingenuo Miquel Iceta se cree la irónica felicitación de Feliciano López por su nombramiento

La renovación del gobierno anunciada por Pedro Sánchez este fin de semana ha tenido en Miquel Iceta uno de sus nombramientos destacados. Y precisamente a colación del nuevo ministerio de Cultura y Deportes, ha sido protagonista de una anécdota en Twitter de la mano del tenista Feliciano López.

"Estoy encantado con nuestro nuevo ministro de cultura y deporte. No creo que España pueda encontrar un mejor representante para ambos ministerios. Enhorabuena, Miquel Iceta", escribió Feliciano en un evidente tono irónico.

Muchísimas gracias! — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) July 11, 2021

No obstante, el nuevo ministro Miquel Iceta no pareció entender demasiado bien la pulla del tenista y agradeció las palabras de Feliciano en una contestación en Twitter. Su "¡Muchísimas gracias!" delata que el catalán no ha entendido el verdadero significado de esta "felicitación".

Y es que el tenista ha sido de los más sinceros en criticar la línea de actuación de Pedro Sánchez, como lo demuestra otro tuit de este fin de semana sobre los cambios en el Consejo de Ministros: "Cambiar todo para que nada cambie".