Mediaset culmina el lavado de cerebro a Marta López: "Rocío Carrasco tiene razón y la apoyo"

Desde que se emitieron los primeros capítulos de la serie de Rocío Carrasco, no ha habido personalidad en Mediaset que no haya reaccionado al relato de supuesto maltrato de la hija de ‘la más grande’, incluyendo la colaboradora y amiga de Olga Moreno, Marta López.

Tanto es así que desde La Fábrica de la Tele, productora tanto de la docuserie como de Sálvame, parece haberse forzado a tomar una posición clara de condena hacia Antonio David Flores, los Mohedano y todo aquel objeto de crítica de Rocío Carrasco.

Los pocos que se han atrevido a distanciarse o dudar del testimonio, que ha sido desestimando repetidamente en los tribunales, han sido tildados por Carlota Corredera de "negacionistas" y condenados en plató por Jorge Javier Vázquez. Una tesitura que no ha gustado a todos, empezando por Ana Rosa Quintana, que muy pronto dejó de hablar en su magazine de esta "versión oficial" solo para ser criticada, de nuevo por Corredera en los propios debates de la docuserie.

Una de las que dudaban del relato era Marta López, buena amiga de Olga Moreno y principal apoyo de la mujer de Antonio David en Supervivientes. Al llegar de Honduras la concursante así lo expresó en los platós solo para verse metida en graves problemas con colaboradores de la casa y con la propia Rocío Carrasco, con la que se vio cara a cara en el debut como colaboradora de la nueva e indiscutible estrella de la cadena.

Todo eso parece haber cambiado a día de hoy, con Marta López asegurando en Ya es Mediodía que sí, que efectivamente apoya a Rocío Carrasco, a la sazón nueva colaboradora habitual en Sálvame. "La apoyo y tiene la razón; lo ha demostrado", ha asegurado mecánicamente.

No obstante, la colaboradora no ha querido retirar su apoyo a Olga Moreno, de la que siente que es "buena madre" aunque "no sé las cosas que han pasado entre ellas hace 20 años". Como reiterando lo anterior, aseguró en el programa de Sonsoles Ónega que "no he juzgado a Rocío Carrasco ni tengo ningún problema con ella".