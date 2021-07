Belén Esteban se rompe al enseñar el regalo que heredó de Mila Ximénez

Los colaboradores de Sálvame todavía no se han recuperado del enorme vacío que ha dejado la perdida de Mila Ximénez y es inevitable recordarla cuando su fallecimiento aún es reciente. "Quiero decir una cosa que nos ha pasado en publicidad muy emocionante", interrumpió Kiko Hernández el pasado martes durante el programa, que se graba en el plató recién bautizado como Mila Ximénez. "Ha venido Agustín, un amigo de las mudanzas, y nos acaba de traer unos detalles que nos ha dejado Mila a Belén y a mí. A mí me ha dejado un cuadro y lo tengo al lado de mi cama. Ya te tengo conmigo otra vez", comentó emocionado.

Los regalos que se vieron el día de la mudanza

"A mí el otro día después de la obra me dejaron en el escenario una foto preciosa con ella. Es que nos seguimos acordando de ella. Lo raro sería que no. Yo estoy temiendo el verano. Creo que cuando paremos cuando nos toquen las vacaciones el cuerpo nos va a avisar. Ahora tenemos la mente ocupada con el trabajo, pero cuando paremos y nos enfrentemos a ello, que creo que nos hemos querido enfrentar, va a ser el verano un poco…", reflexionó Jorge Javier Vázquez, uno de los más cercanos a Mila.

Belén Esteban no pudo evitar echarse a llorar recordando a su amiga y Jorge Javier le pidió que se levantara y fuese con él. "A mí me ha dejado un pañuelo. Ya lo sabía, porque había hablado con la familia", dijo con lágrimas en los ojos. Muy contenta con su regalo, Belén enseñó el pañuelo, que todavía olía a su compañera fallecida.

"Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, la presencia de Mila Ximénez. Yo sueño muchas veces con ella. Hay veces que me viene su voz a la memoria. Me viene su risa", contó el presentador también emocionado. "Hemos pasado un buen ratito recordándote, Mila".