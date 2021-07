Al Bano, sobre los nuevos rumores de su hija Ylenia Carrisi: "Hay demasiadas Lydia Lozano"

La misteriosa desaparición de Ylenia Carrisi hace más de 27 años ha sido objeto de elucubraciones, rumores y noticias sin confirmar que solo han conseguido aumentar el dolor de sus padres, los reconocidos artistas Al Bano y Romina Power. La joven desapareció en 1994 en Estados Unidos durante unas vacaciones de Navidad y desde entonces, varios medios de comunicación e investigaciones han intentado dar con su paradero, sin éxito.

Ahora es la prensa italiana la que se hace eco de un nuevo rumor que volvería a abrir el caso de Ylenia. Según estos medios, existe un expediente secreto en el que se recoge que Ylenia está viva y se encuentra en el sótano de un edificio de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, en un estado de salud deplorable por culpa de las drogas y malviviendo con un grupo de sintecho.

Esta información, recogida por ABC, se puso en conocimiento de Al Bano, que una vez más tuvo que soportar el dolor por el recuerdo de su hija desaparecida. "Es gente que quiere especular con la muerte de mi hija, que la dejen descansar de una vez por todas. Hay demasiadas Lydia Lozano por el mundo. Es inhumana", aseguró al citado medio y aclarando, otra vez, que no hay ninguna novedad al respecto.

Este miércoles comentaron la nueva información de la prensa italiana en Sálvame para conocer la opinión de Lydia. La colaboradora reconoció que no sabe nada, pero no quiso implicarse más en un tema que le ha hecho mucho daño tanto personal como profesionalmente: "Solamente pienso en que yo dije que no volvería a hablar del tema. Ya hace dos años se me puso en mitad del plató con la noticia de que estaba en convento en California. Llamad a los periodistas que han publicado la noticia. No tengo nada que decir y Dios me libre", sentenció.