El éxito de la docuserie de Rocío Carrasco habría convencido a Jesulín de Ubrique para hacer la suya propia. Así se confirmó desde Sálvame, donde se insistió que tras las denuncias de la hija de Rocío Jurado podría llegar una nueva serpiente: la resurrección del drama de Jesulín, Campanario y Belén Esteban.

Jesulín estaría preparándose para romper el silencio de años en torno a su separación de Belén Esteban, según el paparazzi Pablo González. Algo que crearía un gran escándalo que sin duda podría perjudicar a una de las reinas de Sálvame, con Jesulín y Campanario enmendando la versión que la de San Blas ha dado en el plató durante años.

Un asunto que podría precipitar la caída de Belén Esteban, siempre belicosa con María José Campanario y velando por los intereses de su discreta hija con Jesulín, Andrea Janeiro.

¿Qué ocurrió realmente en Ambiciones cuando Belén abandonó la finca de manera precipitada? ¿De verdad fue para tanto su bronca con Carmen Bazán?

La primera en dudar de la versión del paparazzi fue la principal afectada, Belén Esteban, quien desde plató aseguro que "eso es mentira. Yo te agradezco que traigas esa información. Ojalá hiciera esa docuserie y dijera por qué no hace muchas cosas. Que no la haga en agosto que estoy de vacaciones, que la haga para finales de julio que todavía estoy aquí. Cuando sea la docuserie pues nada, no pasa nada".