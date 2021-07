La crónica rosa de Es la mañana de Federico analizó con Isabel González, Daniel Carande y Beatriz Cortázar todos los temas de la actualidad social, centrada una vez más en la figura de Rocío Carrasco.

El debut en Sálvame como defensora de la audiencia de la protagonista del programa de la temporada no decepcionó, en tanto dio todo lo que se esperaba de la nueva estrella de Telecinco: una bronca con Gema López y, tal y como lo definió Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, en tono irónico, nuevos episodios de un "psicodrama sobre la depresión producida por el patriarcado a través de Antonio David".

Y es que Rocío Carrasco es, sin lugar dudas, "una persona que está en tratamiento y que jamás debió hacer el reality".

Ahora, con su incorporación a Sálvame, se da otra circunstancia. Tal y como lo explicó la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, "cuando el medio es tan poderoso el medio te absorbe. Tu identidad se difumina y ya no eres tú, eres una más. Sálvame tiene esa particularidad, Sálvame la convertirá en un personaje suyo, tiene más fuerza que todo lo que llegue allí".

Tal y como señaló Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, Rocío Carrasco debe manejarse también con otra circunstancia: "Ella no es empatiza y no cae del todo bien. Y en el lenguaje corporal ayer se relajó. Apoyada y con los brazos hacia atrás, es una actitud de "he venido aquí a mandar".

El problema con el que se encontrará, sin embargo y a juicio de Federico Jiménez Losantos, es "qué hacer después, porque luego es difícil desquitarte del todo. Está comprobado que la gente que cae en la televisión no sale fácilmente". De modo que ahora "la han querido convertir en heroína y va a ser un monigote más. La gente que ha durado en Sálvame tiene mucha trastienda y ella no la tiene".