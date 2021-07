Gema López dice a Rocío Carrasco lo que no quiere oír: "Estás aquí por dinero"

Y, por fin, Rocío Carrasco se estrenó en Sálvame con su sección "Hable con ella". Lo hizo enfrentándose a una de las colaboradoras más escépticas, Gema López, que le reprochó algunas de sus actitudes y palabras en la célebre docuserie de Telecinco.

A Gema López hay cosas que no le "cuadran". Por ejemplo, todas las revelaciones sobre Rocío Flores y la célebre pelea cuando la chica era menor de edad. Para la colaboradora Rocío Carrasco es extrañamente fría: "Te colocas en primera persona a pesar de los daños colaterales que puedes provocar en terceros", dijo, mostrándose menos calurosa de lo habitual en los platós de Telecinco con el discurso de Rociíto.

Y consideró que, sin lugar a dudas, Rocío Carrasco está en Sálvame por dinero. "Sí, estás por dinero y en un sitio que te va a cuidar, sí. Lo pienso. Un sitio donde se te ha vejado y vilipendiado", concedió. Gema López reconoce que se la ha manipulado y utilizado, pero no comparte cómo Rocío se ha comportado con su hija.

Gema López contra Rocío Carrasco: "Estás en Sálvame solo por dinero" ¡Qué poca vergüenza tiene! #HableConElla #yoveosalvame pic.twitter.com/4jwGl3ZSwM — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 14, 2021

Rocío Carrasco se justificó asegurando que no ha contado todo, solo una parte, de lo que ocurrió con su hija. Y considera que, para daño, el que ha sufrido ella, no su hija. "He dado los detalles necesarios para que se entendiera la historia. Es mucho más complicado que todo eso", dijo.

Y sí, para daño, el suyo: "Mayor daño que el que yo he sufrido sin que esa verdad saliera no lo ha sufrido nadie". En suma, reconoció que lo ha hecho por ella, y no por nadie más: "Los pasos que he dado han sido los necesarios para poder vivir y dejar de malvivir".