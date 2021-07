La indignación de Santiago Segura: "Lo de Moreno hace gracia, pero hay cosas con más enjundia"

Tras la detención de José Luis Moreno por los presuntos delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueamiento de capitales y falsedad documental, el nombre de otra persona muy popular en nuestro país ha salido vinculado a la trama liderada por el productor. Santiago Segura, al que en los últimos días se ha acusado de poner a disposición del ventrílocuo su productora, Amiguetes Entertainment, a modo de empresa pantalla para conseguir un contrato con TVE porque la del creador de Macario no tenía suficiente caché.

Unas graves acusaciones que, enfadado y sin dar crédito, Santiago Segura ha desmentido a Europa Press, defendiendo su inocencia y anunciando que interpondrá medidas legales contra aquellos que afirmen que ha cometido algún tipo de ilegalidad.

"Yo ya dije en su momento que no era cierto, que era falso, que eran inexactas las noticias y que deberían mirarlo. Ahora ya han salido los contratos". Unos contratos en los que se especifica que su acuerdo con Moreno era el de una coproducción que al final no salió.

"Me encantaría daros nuevas noticias, que es verano y hay pocas noticias, pero en cinco días he logrado 250.000 espectadores, me gustaría que eso fuera una noticia más alegre que no darle vueltas a una cosa que no hay noticia. Me siento mal e indignado", lamentó, señalando el éxito de su estreno en cines A todo tren.

Segura niega, por tanto, haber ejercido de empresa pantalla para el productor. "Una empresa sería que yo cobro a través de mi empresa cobra otro señor y eso no ha pasado. Está en los contratos".

Segura no niega conocer a Moreno o incluso su amistad con él, que "siempre le ha tratado bien", pero sí haberse beneficiado de cualquier trama. "Yo no niego mi vinculación con José Luis Moreno, niego mi vinculación con cualquier trama ilegal, ilícita o delictiva de Moreno o de cualquier persona".

Ese dinero, por tanto, nunca se recibió, al menos por su productora. "Yo desde luego no, además en el contrato lo pone. Los que gestionaban el dinero eran los otros. Anda que no pasa muchas veces, te metes en un proyecto y no sale".

Segura promete tomar acciones legales y explicar todo en los medios, ante la cantidad de mentiras que se están contando. "De aquí a 15 días cuento lo que queráis, me siento en Sálvame o lo que sea. Debería ir a alguna televisión a hablar pero que me paguen y se lo doy a Aldina, que son los niños con cáncer. Ya que habla todo el mundo, hablo yo".

"Los abogados irán, intentarán que haya retracto y el retracto saldrá después, pero calumnia que algo queda. Sabes la impotencia que tiene uno con estas cosas. Impotencia y los medios, de verdad, os entiendo, la noticia es importante, pero hay muchas noticias de verdad, que están pasando de verdad. Todo lo relacionado con Moreno ahora hace gracia, pero hay cosas con más enjundia".

Segura, por último, lamenta todo lo que ha pasado y que tenga que salir a explicarlo. "No puedo estar constantemente desmintiendo lo mismo. Mi inocencia la tengo tan clarísima, me parece una cosa tan absurda. Me da rabia, cuántas veces voy a tener que decirlo".