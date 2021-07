Amador Mohedano declara la guerra a Rocío Carrasco y confirma que Antonio David le amenazó

Ha llegado el día que todos esperábamos tras escuchar el doloroso documental de Rocío Carrasco. La otra parte de la familia va a romper su silencio, en este caso se trata de su tío Amador Mohedano el que se va a sentar esta noche en Sálvame Deluxe para hablar de todos los frentes que tiene abiertos después de escuchar la versión de su sobrina, aunque lo cierto es que lo fuerte vendrá a partir de septiembre con la segunda parte.

Amador Mohedano ha querido dejar claro que si sale algún diario de su hermana pedirá una prueba de caligrafía: "Si ponen un diario yo sí pediría una prueba caligráfica porque ni lo entiendo ni sé ni tiene nada que ver con nosotros. Yo solo he visto a mi hermana firmar autógrafos y talones de trabajo".

Niega que Rocío Carrasco le haya llamado 3 veces, tal y como contó el jueves por la tarde María Patiño, y no haya cogido el teléfono: "Es que a mí no me ha llamado, si me hubiese llamado, ojalá, yo lo diría". Desmiente a su sobrina que dijo que hablaba con su prima: "Con Chayo ha tenido relación, ya creo que hace tiempo que no tienen relación".

Sobre la vuelta a la televisión de Rocío, el exmarido de Rosa Benito asegura que le parece: "Muy bien. Muy bien, perfecto". Al igual que Rosa Benito, Amador cree que los le han arruinado la carrera a su hija han sido los colaboradores del programa donde se sentará esta noche: "Hombre, muy injustos. Han sido muy injustos. A Rosario su carrera artística se la han tirado por tierra. Yo defenderé a mi hija toda la vida, pero que si fuera otro tipo de artista diría lo mismo, así no se comporta la gente con los artistas".

Lo que sí que ha querido confirmar es algo de lo que nunca ha hablado, la supuesta amenaza de Antonio David cuando le dijo 'espero que no conozcas mi otro yo': "Sí, pero de eso hace muchos años. Eso fue al principio de su relación con mi sobrina. No estaban ni casados". .