Risto Mejide, positivo en coronavirus pese a tener las dos vacunas junto a Laura Escanes y su hija

Aunque las vacunas están limitando el alcance del coronavirus, todavía quedan severos coletazos que ponen en riesgo a los españoles. Es el caso de Risto Mejide y Laura Escanes, quienes han dado positivo, así como su hija Roma. Y en el caso de él, pese a tener las dos vacunas.

"Ayer me tenían que poner la primera dosis de la vacuna y lamentablemente no me pudieron vacunar porque he dado positivo en Covid. Risto y Roma también están contagiados", empezó contando la influencer, que además aseguró que: "Estamos todos bien, no tenemos síntomas graves, tenemos tos, dolor de cabeza, fatiga muscular, una noche temblaba muchísimo de frío, pero hoy nos hemos despertado bien".

Gracias a la vacuna, el presentador de televisión está siendo el que mejor lo está pasando ya que gracias a su inmunidad no tiene síntomas o son muy poco agresivos: "Risto apenas ha tenido síntomas, él tiene la dosis completa de la vacuna. Nos hicieron avisar a los contactos estrechos y todos han dado negativo, se ha quedado más en nuestro entorno".

Laura terminó advirtiendo del cuidado que hay que tener y aseguró que ahora solamente tenían que pasar los días de la mejor forma posible: "A pasarlo, no queda otra y muchísimas gracias por los mensajes".