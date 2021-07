El 'Volver a empezar' de Jennifer Lopez y Ben Affleck (y las muchas parejas entre medias)

Jennifer López lleva unas semanas apareciendo en las revistas del corazón, amartelada con quien fue su antiguo novio, el galán Ben Affleck. Ambos han tenido otras experiencias amorosas y ahora han descubierto que se echan de menos después de que hace diecisiete años estuvieran a punto de casarse.

Se habían conocido durante el rodaje de Gigli el año 2003 . Un fracaso, por cierto, en las taquillas. Vivieron un apasionado romance. El novio, tres años menor, fue a Boston a casa de la madre de la novia y allí le entregó el preceptivo regalo de petición de mano, un anillo, ignoramos de qué valor. Hablaron de la boda, fijándola para el verano de 2003. Rodaron juntos otra película, Jersey Girl, en tanto las revistas seguían interesándose por la pareja. Circularon rumores de que Ben la engañaba y Jennifer no se lo pensó dos veces y plantó a su novio con cajas destempladas. Aunque asimismo cuento un chisme que se difundió en la prensa amarilla de Hollywood: Jennifer López exigió a Ben Affleck ciertas condiciones en un contrato prenupcial por el que, al parecer, el futuro marido de la estrella se obligaba a mantener un número determinado de encuentros sexuales a la semana. ¿Sería verdad semejante exigencia? Mas bien parece una broma. Pero el caso es que se dijeron adiós.

No era la primera decepción sentimental de esta actriz-cantante adorada por la comunidad hispana de los Estados Unidos, cotizada estrella que llegó a percibir un millón de dólares como protagonista en 1997 de la película Selena. Sus estrenos cinematográficos eran multitudinarios y las ventas de sus discos, elevadas. Una mujer tan admirada como deseada por los hombres. Que se casó por vez primera con el cubano Ojani Noa. Un tipo de cuidado, según contaba ella en un libro de memorias, asegurando que la había violado. Lo denunció y consiguió como compensación, tras ganar su demanda, exactamente quinientos cuarenta y cinco mil dólares. En 1998 ya era una mujer libre. Y tuvo un ligue con el rapero Sean Combs. Esperó luego un tiempo hasta enamorarse de uno de sus bailarines, Cris Hudd, con quien celebró su segundo matrimonio en 2001. Dos años duró la convivencia, llena de problemas. Descubrió que su marido se acostaba con otras. Y pidió el divorcio. A continuación es cuando se lió con Ben Affleck, con el resultado ya conocido. Éste se casó con Jennifer Garner, siendo padres de tres hijos. En cuanto a Jennifer López pronto se desquitó con otro amor que resultó ser el popular cantante hispano Marc Anthony. Formaban una agradable pareja y pasaron por el juzgado en 2004. Un matrimonio que los respectivos "fans" siguieron con mucho interés, aunque la pareja no diera facilidades a los fotógrafos para testificar con sus cámaras aquel enlace. Denunciaron incluso a quienes desde una avioneta lograron imágenes de la boda. Y cuando nacieron sus gemelos, niño y niña, no vacilaron en aceptar una exclusiva que les reportó ¡seis millones de dólares! Creo recordar que en esa puja participó ¡Hola!, siempre con ojo avizor en esos acontecimientos.

La pareja, a comienzos de los 2000 | Archivo

Durante unos años Jennifer López y Marc Anthony fueron un matrimonio modélico. Hasta que tarifaron por lo de siempre: celos, infidelidades, Se separaron, obteniendo el divorcio en 2014. Pero antes, cuando la relación entre ambos ya estaba rota, ella se enrolló con otro bailarín, Casper Smart, que resultó ser un desvergonzado sujeto pues compartía cama con Jennifer y en otro lecho con un transexual. A ese juego no estaba dispuesta la diva del pop, así es que mandó a su ocasional amante a freir espárragos.

El siguiente en la lista de hombres que amó Jennifer López fue un ex-jugador de béisbol, estrella de los Yankees. Ídolo de ese deporte en los Estados Unidos. Un millonario llamado Alex Rodríguez. Ni qué decir que las revistas frívolas los siguieron por todas partes. Cuatro años, hasta la primavera de este 2021, fue el tiempo que duró este apasionado idilio. Ambos eran popularísimos, concitaban la atención de millones de seguidores. Y un día anunciaron a bombo y platillo que se casaban. Pero pasó más o menos lo mismo que con la otra boda suspendida con Ben Affleck. Nueva decepción de la cantante, que deseaba casarse con el afamado deportista, quien le había puesto los cuernos con una actriz poco relevante, Madison LeCroy.

Y en ese punto es cuando Jennifer y Ben se reencontraron, decidiendo darse una nueva oportunidad. El actor acababa de romper con Ana de Armas. Pronto se consolaría con Jennifer López, recordando lo mucho que se habían querido diecisiete años atrás. Se les vio besándose en un restaurante de Malibú, imágenes que publicó el New York Post. Más significativa fueron otras fotos obtenidas muy de mañana cuando Ben salía de la residencia de Jennifer, suponiéndose que habían pasado la noche en amor y compañía. Ahora sopesan casarse. De momento se les ve todas las semanas en las revistas embobados el uno con la otra como si fueran unos escolares en pleno deslumbramiento sentimental. Él tiene cuarenta y ocho años y ella cumplirá cincuenta y dos el próximo 24 de julio. Se les ha visto paseando él con uno de sus hijos de un matrimonio anterior y Jennifer con sus dos retoños. Ambiente familiar risueño. Y como fondo bien pudieran estar escuchando aquella melodía romántica de Cole Porter: "Volver a empezar".