Scarlett Johansson | Archivo

Dicen que es la actriz mejor pagada en los Estados Unidos. Otro "sex symbol" de los últimos tiempos, considerada por la revista Esquire por segunda vez "la mujer más sexy" del mundo. A sus treinta y seis años Scarlett Johansson puede presumir de una filmografía variada. Fracasó en sus dos primeros matrimonios pero ahora con su tercer marido parece haber encontrado la pareja perfecta. Se asegura que está embarazada. Sería su segundo hijo pues tiene una niña de una unión anterior.

Scarlett, nacida en Manhattan, Nueva York, fue una de esas niñas a la que su madre empujó a ser modelo infantil, con la intención de que triunfara después en el cine, lo que ella no había conseguido. Muy joven, aparecía en las revistas de moda luciendo creaciones de Dolce & Gabbana, Calvin Klein y otras firmas relevantes. Su aparición en la película Lost in Translation resultó un éxito para darla a conocer mostrando su espectacular trasero. El punto de partida para quien en sucesivas presencias en la pantalla potenciaría su impresionante físico. La lista de sus películas más conocidas son, entre otras: Under the Skin, Lucy, Match Point, Vicky Cristina Barcelona, Historia de un matrimonio, Jojo Rabbit… Woody Allen la dirigió en tres largometrajes. Para él, Scarlett sólo encuentra elogios, lo defiende a capa y espada, y así lo apoyó públicamente hace año y pico cuando lo seguían acusando de abusos sexuales con una menor, su hija.

Con su marido Colin Jost | Archivo

Tuvo un idilio con el siempre controvertido Sean Penn. Luego se casó con otro actor, Ryan Reynolds, entre 2008 y 2010. Repitió casamiento, la segunda vez con un periodista francés, Romain Dauriac. Fueron padres de una niña, Rose Dorothy, que ahora tiene seis años. Algo debió funcionar mal en la pareja. Scarlett sorprendió a Dauriac al solicitarle el divorcio. Probablemente porque ya había encontrado otro amor. Que fue el cómico Colin Jost. El encuentro entre ambos sucedió en el programa de televisión Saturday Night Live, donde Colin da rienda suelta a sus "sketchs". Al poco tiempo de aquello, comenzaron a salir y fueron novios durante dos años. Se comprometieron en mayo de 2019 para celebrar su boda unos meses más tarde. Justo cuando surgió la pandemia. Retrasaron el evento para casarse en la intimidad en octubre del pasado año.

Scarlett Johansson ha seguido rodando películas y series para televisión. En Los vengadores era la agente doble Natasha Romanoff, personaje que ha vuelto a interpretar en el film Viuda Negra, de reciente estreno. Extrañó que pocas semanas atrás la actriz no participara en la promoción. Ello ha dado pie a que se asegurara que está embarazada. Lo que ni Scarlett ni su marido lo han desmentido. Rumores que tienen todos los visos de realidad cuando la presunta mamá no ha dado señales de vida en ningún acto social.