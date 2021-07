Rumores de separación en Mónaco: Charlène está ausente desde hace meses

Charlène de Mónaco no pisa el principado desde hace varios meses. La versión oficial, ofrecida por ella misma en el canal Channel 24, es que viajó a Sudáfrica para someterse a una intervención dental con el fin de poner un implante, lo que le produjo una grave infección de oídos, nariz y garganta. La estancia en su país natal se alargó y allí sigue recuperándose, incluso se perdió la celebración del décimo aniversario de boda con su marido, el príncipe Alberto.

Pero la prensa alemana cree que solo se trata de una cortina de humo para tapar la separación definitiva de los príncipes de Mónaco. La revista Bunte, con buenas fuentes cercanas a la familia Grimaldi, aseguró que el matrimonio lleva separado un tiempo y Charlène ya tiene planes de futuro en Sudáfrica, incluso estaría buscando casa en Johannesburgo. De momento, la princesa pasa el tiempo volcada en las carreras de caballos y con un ejemplar ha ganado ya más de 18.000 euros.

Las últimas fotos de la princesa tomadas en Mónaco son del 9 de febrero, cuando asistió con Alberto a la presentación de un torneo de rugby. Muy activa en redes sociales, ha publicado un par de fotos familiares: una, en el día de Pascua y, otra, en el cumpleaños de su sobrina en Sudáfrica, adonde viajaron Alberto y los mellizos para visitar a Charlène, que ya se encontraba allí.

No es habitual que la familia real de Mónaco salga al paso de informaciones publicadas en la prensa, pero la propia Charlène desmintió la noticia personalmente hasta en dos ocasiones. Su situación médica le impide coger un avión: "La presión de mi oído no se estabiliza, lo que significa que no puedo volar por encima de los 20.000 pies". Pero según ella, su familia está planeando un viaje para poder ir a visitarla, aunque precisa que la situación es complicada por las restricciones de la covid.

Sea una tapadera o no, también mandó un mensaje públicamente a su marido para enterrar los rumores de separación. "Alberto es mi roca y mi fuerza y, ​​sin su amor y apoyo, no habría podido superar este momento doloroso. Lo que ha sido extremadamente difícil para mí fue cuando mi equipo médico me indicó que no podía regresar a casa para mi décimo aniversario de boda", aseguró.