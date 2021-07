Ahora sí: María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, pareja del verano

Diez Minutos tiene la prueba gráfica que confirma que lo de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi era algo más que una amistad y algo menos que una tensión sexual no resuelta.

La revista publica varias fotos en las que vemos a María José en actitud cariñosa con Álvaro. Es verdad que no hay beso como tal, inconvenientes de la mascarilla. Pero sí una reserva en el mismo hotel: los dos pasaron el fin de semana en sendos establecimientos en Zahara de los Atunes y en Marbella.

Diez Minutos ha realizado un trabajo clásico de seguimiento de la pareja, que el viernes se alojó en el Resort Zahara Beach Spa para adultos; el sábado viajaron juntos en el coche de Álvaro hasta el Guadalmina de la ciudad malagueña. Todo ello además con las familias de ambos, lo que, según la revista, confirma que la cosa va en serio.

Hace un mes que María José anunció su separación del empresario Jordi Nieto, padre de su hijo. Álvaro, por su parte, tenía novia pero no ha comunicado su destino.

Las hermanas Campos, en bañador

Si hubiera que ponerle banda sonora al reportaje elegido por Lecturas para protagonizar su portada sería sin duda una canción de Azúcar Moreno: las dos hermanas parecen emular a las Salazar con sus bañadores rojos y sus miradas desafiantes a cámara.

El resto del artículo no tiene desperdicio. De hecho cuesta entender por qué han accedido a realizar una sesión tan poco cuidada en un entorno tan cutre (no hay otra palabra que lo defina mejor): una piscina de urbanización sin gracia, con una valla y un suelo de hormigón que la rodean e incluso algo que parece una antena de telefonía al fondo.

Ellas tampoco resultan favorecidas: Carmen Borrego intenta taparse la tripa con las manos, Terelu, más profesional, tira de pareo. Incluso hay tanta luz que tienen que guiñar los ojos. Y para que parezca que se lo toman a broma, posan con unas pistolas de agua tratando de emular a Barbarella. Todo ello en tacones, por supuesto.

Terelu trabaja ahora para Lecturas y se supone que este posado veraniego forma parte de su contrato. Porque, si no, no tiene explicación. Sobre todo cuando dos páginas después, en su columna semanal, dice tajante que "posar en bañador es como posar en pelotas". Y aclara: "Estas fotos me dan inseguridad, pero al final una tiene que mostrar que el cuerpo es tremendamente imperfecto". No, no es verdad. No tiene por qué. La prueba es su posado en Interviú, revista en la que sacó un cuerpo imperfecto perfectamente fotoshopeado. Pero lo dice ella misma: "No vivo de mi cuerpo, vivo de mi mente".

Luego en la entrevista entre las hermanas, que queda totalmente opacada por el posado fotográfico, las dos arremeten contra Olga Moreno. "Como madre me da vergüenza", dicen de la mujer de Antonio David, mientras acusan a Rocío Flores de no haberse acercado a su madre después de su confesión televisiva.

Belén Esteban se querella contra Toño Sanchís

Belén Esteban también posa en bañador en la portada de Semana aunque con un estilismo bastante más cuidado que el de las Campos en Lecturas. El motivo, su dignidad. Dice que está en juego y que por eso ha puesto una querella criminal a Toño Sanchís y a su mujer, Lorena Romero.

Acusa al que fuera su representante y a su esposa de apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental contable y tentativa de estafa procesal, todos ellos delitos que conllevan penas de prisión que pueden ir desde los tres meses hasta los seis años de cárcel.

Semana añade que la querella ha sido admitida a trámite en el mes de marzo y que tanto Toño como Lorena acudieron a declarar en junio, pero se acogieron a su derecho de no hablar. "Yo quiero llegar hasta el final", dice tajante Belén cuando le preguntan si retiraría la querella si le pagan.

Belén también aprovecha para hablar del rumor que suena y que tiene como protagonista a Jesulín: "No tengo ni idea de si hará una docuserie. Yo no tendría ningún problema, pero querría que se contara la verdad".

Segundo capítulo de las memorias de Mila

Lecturas publica este miércoles la segunda entrega de las memorias de Mila Ximénez, a pesar de que uno de sus hermanos asegura que la familia jamás las vendió a la revista. Lo que no aclara es si fue la propia Mila la que hizo el negocio.

"El día que Mila se rompió por su hija" es el título de esta edición, que, de nuevo, tiene a Encarna Sánchez como protagonista. El relato aborda el peor momento de la vida de la periodista, cuando tuvo que enviar a su hija a vivir con su padre. Mila pide a su editora que lo redacte porque ella se ve incapaz.

Mila tuvo un contencioso con Encarna que duró años: "Nos conocíamos lo suficiente como para saber herirnos, así que yo empleé sus mismas armas". Y escribe en mayúsculas: "La señora Encarna Sánchez fue en parte responsable de mi ruina, ayudada por una mujer sombría, María Navarro". Y esa ruina económica provocada por la locutora fue la que llevó a Mila a tener que pedir ayuda a su ex, Manolo Santana.

Sara e Íker, ejemplo de divorcio

¡Hola! incluye varias imágenes inéditas en las que vemos a Sara Carbonero acudiendo a una boda junto a Íker y sus dos hijos. Se casaba una prima de la periodista en Valladolid y allá que fue la expareja, que insiste en que su relación es buena después de su divorcio.

Las fotos prueban que es así. Sara e Íker se saludan con dos besos como si fuesen amigos de toda la vida e incluso pasean juntos al día siguiente de celebrarse la ceremonia, ya sin sus hijos.

De Sara destaca la elección de su atuendo, un conjunto espectacular de color azul marino de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi.

Según Diez Minutos, Sara va a protagonizar el videoclip del nuevo single de Kiki Morente, su nueva pareja. Se rodará en agosto y Vicky Marcos, la maquilladora de las famosos, será la encargada de poner (más) guapa a Sara para la grabación.

Ana Obregón retoma su posado veraniego

Ana Obregón abre las puertas de su casa de Mallorca a ¡Hola! recuperando una vieja tradición que ideó ella y que daba el pistoletazo de salida al verano cada año.

Ahora Ana hace esfuerzos por sonreír pero posa para anunciar que su hijo Aless, de cuya muerte se cumplió un año el pasado 13 de mayo, estaba escribiendo un libro que tiene intención de continuar ella.

Ana, que desde el fallecimiento de su hijo ha optado por el color blanco, reconoce que sigue inmersa en su proceso de dolor, al que además ha tenido que sumar la muerte de su madre hace unas semanas. "Pasas por la negación, la ira, la rabia… Y el final de todo duelo es la aceptación. Pero cuando pierdes un hijo, lo que aceptas es que no lo vas a aceptar nunca".

Semana también incluye varias fotos de Ana, estas tomadas por un paparazzi. En ella la vemos disfrutando de un chapuzón en la casa que su familia tiene en la Costa de los Pinos.

Cóctel de noticias

Rocío Flores y su novio, juntos. Dice Lecturas en el titular que ilustra el reportaje protagonizado por la hija de Rocío Carrasco paseando por la calle que sigue con su novio "a pesar de los rumores de crisis". Rumores que no existían hasta que esta revista, firme opositora de la chavala, se ha empeñado en difundir.

Ernesto de Hannover ejerce de abuelo en las playas de Formentera. ¡Hola! publica varias instantáneas en las que vemos al todavía marido de Carolina de Mónaco disfrutando de la compañía de su hijo Christian y su nuera Sassa de Osma. El príncipe alemán acaba de salir de la clínica de rehabilitación en la que estaba ingresado desde junio. Las malas lenguas dicen que se ha escapado.

Raquel Bernal y Javier Tudela padre, pareja del verano. La que fuera esposa exprés de Álvaro Muñoz Escassi, ahora en boca de todos por su romance con María José Suárez, está saliendo con el ex de Makoke. Semana publica fotos de ambos caminando por Marbella.

"La maldición de los Bono". Semana dedica varias páginas a explicar que la familia del exministro acumula divorcios. Al suyo se suma el de sus tres hijos, poco afortunados en el amor duradero.

La viuda de Ángel Nieto habla por primera vez desde la muerte del deportista. Belinda Alonso, que compartió treinta años de su vida con el piloto pero no llegó a casarse con él, posa en exclusiva para ¡Hola! junto a Hugo, su hijo pequeño. El chico estudia finanzas en la Universidad de San Francisco. Belinda critica que a Nieto no le diesen el Príncipe de Asturias: "Es la injusticia más grande del deporte español".