Rocío Carrasco y Jorge Javier humillan a Olga Moreno antes de la final de 'Supervivientes'

La gran final de Supervivientes está a la vuelta de la esquina y Olga Moreno podría quedarse a las puertas. La mujer de Antonio David Flores viajó a Honduras condicionada por la docuserie de Rocío Carrasco y a lo largo de estos meses ha cosechado un buen número de detractores, pero también de espectadores que la apoyan. Este miércoles se decidirá si ella o Tom forman parte de los finalistas y sus fans dan el último empujón para salvarla.

Antes de volver a España, Olga se rompió hablando de su familia: "Solo quería ayudar a esos niños para que tuvieran una infancia bonita. ¡Quiero que se entere la gente! No es justo. Es un padre ejemplar. Somos buenas personas, hemos sufrido tanto, tanto, tanto... Pero si antes era fuerte, ahora más. No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente", dijo, en lo que parece ser una respuesta clara a la serie de Rociíto, cuyos primeros episodios vio antes de su partida a Honduras.

Esta situación le pareció muy divertida a Jorge Javier Vázquez, que el martes en Sálvame imitó los llantos de Olga para recibir a Rocío Carrasco en plató. "¿Lo has visto?", le preguntó el presentador, que está al frente también de Supervivientes. "No lo he visto, me lo han dicho", contestó ella. "Ella es una supervivientes nata, lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle", añadió.

"¿Tú crees que si ganara los 200.000 euros debería darte el 20%? ¿La vas a llevar a los juzgados para que te dé el 20%?", preguntó Jorge Javier con sorna.

Responde a Amador Mohedano

Amador Mohedano acusó a su sobrina en el Deluxe de pasarle por encima en el especial de Rocío Jurado para Televisión Española. Aseguró que no la echa de menos pero, ¿es mutuo? Rocío Carrasco contestó tajante: "Para nada".

Durante su sección en Sálvame, Rocío aprovechó para responder a las declaraciones de su tío sobre su labor como representante de su madre: "Como si Rocío Jurado te hubiera necesitado a ti para tener periódicos y crónicas, mi vida".

La audiencia, a través de sus llamadas, también opinó sobre la entrevista de Amador. Rocío recordó que la familia Mohedano es "más amplia" de lo que parece y, cuando le preguntaron si su madre confiaba su carrera artística en Amador, replicó: "Era su hermano, no te puedo decir más".

Con un emplazamiento a ver la segunda temporada de su serie, avisó a su tío: "Otoño, adiós".