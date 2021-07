El sueldo de Rocío Carrasco en 'Sálvame' genera malestar entre sus compañeros

El regreso de Rocío Carrasco a la televisión no está cosechando el éxito que se espera de una "gran estrella" de la televisión. La hija de Rocío Jurado se ha hecho un hueco en Sálvame con la sección Hable con ella después de revolucionar Telecinco con la docuserie, pero parece que su tirón no da para más. El programa no ha visto que las apariciones de Rociíto lleguen acompañadas de un incremento en la audiencia, sino todo lo contrario. Según datos de Barlovento Comunicación, los datos de audiencia bajan en los días en los que Rocío va a plató.

La audiencia es un gran problema, pero el malestar del resto de compañeros también preocupa. Rocío acude una vez a la semana al programa, ejerce de defensora de la audiencia y responde vagamente a las polémicas familiares. Por esto, según Semana, la nueva y flamante colaboradora se embolsa entre 2.500 y 3.000 euros por cada tarde en Sálvame, una cifra que no gusta nada a otros rostros conocidos del programa. Así, por su labor semanal en el programa gana más de 10.000 euros al mes.

Por ser Rocío Carrasco cobra más que algunos tertulianos con menos nombre, pero su nómina supera a algunos de los pesos pesados del programa, tal y como confirman al citado medio. La recién llegada se ha convertido en la niña mimada de La Fábrica de la Tele y de la cadena, por lo que criticar su nueva situación laboral públicamente puede suponer un problema.

A su sueldo en Sálvame hay que sumar lo que cobró por la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva. La Razón habló de dos millones de euros, pero Telecinco se apresuró a desmentir que pagaran esta cantidad estratosférica. Además, el próximo otoño se estrena la segunda parte del documental, en la que Rocío hablará sin tapujos de la relación con Ortega Cano, sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, su tía Rosa Benito, etc.