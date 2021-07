Fabiola Martinez explica por qué no acudirá a la boda de la hija de Bertín Osborne

Fabiola Martínez está viviendo un momento muy dulce en su vida. Desde que se divorció de Bertín Osborne, la empresaria está adaptándose a su nueva rutina, y lo cierto es que ha sido un cambio radical. Eso sí, lo más importante para ella y su exmarido es el bienestar de sus hijos y, por ellos, hacen lo que sea.

Fabiola atendió a la prensa en la puerta de su nueva casa y aseguró que no necesita a un hombre a su lado en estos momentos: "Me da pereza la pregunta. Sin que te lo tomes personal. Estoy disfrutando tanto de este momento de encontrarme otra vez conmigo, recuperar cosas, al final cuando no estás en pareja tu tomas tus decisiones por ti, en mi caso por mí y por mis hijos, pero sobre todo por mí. Nosotros en la fundación lo decimos, si los padres estamos bien, nuestros hijos también lo están, eso es algo que muchas veces las personas no ven. Te separas y parece que enseguida tienes que buscar pareja, entiendo que lo necesite así, yo no. Yo si tengo pareja es porque me he enamorado, me ha llegado de alguna manera y me engancha, no tengo necesidad de buscar una pareja", dijo con sinceridad en declaraciones a Europa Press.

Sobre si apareciera en la vida de Bertín una nueva mujer, comentó: "Si aparece una persona, estupendo, mejor para él porque estará bien, solo espero que sea bueno también para mis hijos, nada más. Eso es lo único que tendría en cuenta, el resto... Si esa persona le da lo que necesita y él está feliz, chapó, mejor".

Lo de separarse de sus hijos para la mudanza es más complicado: "Esa es la parte peor, no me ha dado mucho tiempo porque estoy ocupada, cuando llegas a casa que es cuando notas la ausencia estoy tan agotada que me quedo dormida, cuando tenga la casa instalada y la otra cerrada me entrará todo".

La boda de Claudia

A pesar de la buena relación que mantiene con toda la familia, Fabiola no cree que sea el momento de acudir a la boda de Claudia Ortiz: "Querer, quiero, pero no lo creo oportuno, no creo que sea el momento ni la ocasión. Habrá muchas ocasiones en las que podamos estar juntos como familia, disfrutado de otras cosas, pero justo ahora no lo creo conveniente".

Sobre las imágenes que ha compartido en Instagram de cuando era joven, comentó: "En una mudanza aparecen muchos recuerdos y muchas cosas que te olvidas que las tenías. He alucinado. Mis amigas de la época de modelo siguen siendo actualmente como mis hermanas y empecé a ver, no eran solo fotos de trabajo, fotos de viajes personales que, viendo las fotos, digo: 'yo era una payasa'. Me ha resultado muy divertido hacer un poquito de repaso hacia recuerdos de mi época de soltera".