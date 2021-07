Carlota Corrdera, a la desesperada contra Olga Moreno antes de la final de 'Supervivientes'

La final de Supervivientes se celebra este viernes y el séquito de Rocío Carrasco continúa con sus esfuerzos -hasta ahora inútiles- de torpedear la victoria de Olga Moreno. La mujer de Antonio David Flores tiene posibilidades de ganar y eso molesta a los amigos de Rociíto en Sálvame, que se han encargado de tratar de hundirla hasta el final.

Si bien la docuserie finalizó hace semanas, Carlota Corredera insiste en mezclar el concurso de Olga con la dura separación de Rocío Carrasco y Antonio David. "Es verdad que me he intentado mantener al margen porque no soy objetiva. Es público que me he posicionado al lado de Rocío. No porque sea la presentadora, sino porque creo realmente en Rocío. Por cierto, la gente que me ataca con el dinero decirles que yo cobro lo mismo defendiendo a Rocío que no apoyándola. No tengo un plus. Ni me paga ella ni me paga Fidel", dijo en primer lugar.

"Creo que si Olga está en la final es porque el público lo ha decidido y eso es incontestable. Veremos quién gana", prosiguió. A continuación, quiso matizar dos cosas: "Cuando Olga se va, ya se ha emitido el episodio cero de Rocío y cuenta lo más fuerte de la relación con sus hijos. Y eso Olga sí que lo sabe. Sabe en qué términos habló de cómo le dolían la relación con sus hijos".

"Yo no olvido que desde luego una de las dos miente. El episodio que cuenta Rocío cómo fue el juicio. Lo que nos contó Olga de que cómo Rocío no quiso ver a su hijo contra la versión de que Olga apartó la cara del niño para que no viese a su madre. No dudo que quiera a los niños pero por lo que sabemos hasta ahora sí que creo que Olga ha sido colaboradora necesaria en el parte del dolor de Rocío", sentenció.