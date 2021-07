Muere la actriz Ana María Ventura, primera mujer de José Luis López Vázquez

El pasado 22 de julio murió en Madrid la actriz Ana María Ventura, a la edad de noventa y ocho años. Fue la primera esposa de José Luís López Vázquez. Un desgraciado matrimonio celebrado en 1961 que duró nueve años. No existiendo entonces el divorcio, optaron por la separación. La iniciativa corrió a cargo del actor, quien me contaba lo desdichado que se sentía con aquella mujer.

No fue Ana María Ventura una primera actriz, pero sí de las llamadas de reparto, tan imprescindible en tantas obras teatrales, y en las pantallas. Coincidió con José Luis en pequeños papeles en el cine, curiosamente en una película de José María Forqué, Un día perdido, como esposos. Vivían en un modesto piso del madrileño barrio de las Delicias, con la madre de José Luis. Los padres del popular actor se separaron a poco de nacer él. La consecuencia fue que en casa pasaran no pocas penurias.

Ya casado, tres bocas en casa, cuando López Vázquez aún no era popular, las dificultades económicas fueron muchas. Ana María Ventura tampoco se encontraba cómoda en aquel hogar donde quien mandaba era su suegra, al fin y al cabo propietaria de la casa. El caso es que José Luis y Ana María se dijeron adiós en circunstancias nada amistosas.

José Luís me contaba que Ana María no lo dejaba en paz, se sentía perseguido, odiado por aquella mujer. En 1989 todavía no había consentido ella deshacer el matrimonio de gananciales. Para legalizar su situación de separado, López Vázquez sufrió lo indecible porque Ana María Ventura no daba su brazo a torcer. Lo acusó de adulterio, ya que su ex convivía con la francesa Ketty Magerus, relación que duró hasta 1978. Tuvieron dos hijos. Por cierto, cuando José Luís y Ketty se unieron vivían también en la calle de las Canarias, la misma que había habitado Ana María, y compartiendo la vivienda con la madre de él.

José Luis López Vázquez contrajo una boda civil más tarde con la periodista Flor Aguilar, padres de dos gemelas. Tampoco en esta ocasión acertó el actor, y se divorció. Diría: "Todas las mujeres me abandonan". El caso de su primer desposorio, el de Ana María Ventura, había sido diferente: fue él quien cortó por lo sano, aunque ella en ese trance tuvo que abandonar la casa donde vivían con la suegra.

José Luis López Vázquez, ya con sus facultades mentales disminuidas, falleció el 2 de noviembre de 2009.