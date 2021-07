Antonio David Flores y Olga Moreno se preparan para contestar a Rocío Carrasco

Olga Moreno pasó el fin de semana pasado celebrando su victoria en Supervivientes 2021 rodeada de amigos y familiares, con los que estos días permanece en un hotel de Madrid. La ganadora del reality se enfrenta el próximo martes a su entrevista más complicada en el especial Ahora, Olga, donde confesará cómo ha vivido el regreso de Rocío Carrasco a televisión y el sufrimiento que ha supuesto para su familia.

Aunque solo vio un episodio de la docuserie antes de volar a Honduras, se entiende que Olga estará poniéndose al día para defenderse de las acusaciones de Rociíto con la ayuda de Antonio David Flores. De momento, según Kiko Matamoros, está tranquila. "Está eufórica, agradecida a todo el mundo, desbordada en lo positivo porque no se esperaba la victoria. No tiene miedo a nada de lo que se enfrenta porque no ha visto el documental y no sabe qué le van a preguntar". El formato de la entrevista es a día de hoy un misterio y puede que las reacciones de Olga sean completamente inesperadas.

El triunfo de Olga ha sido una especie de triunfo personal para toda la familia tras meses de críticas y el despido de Antonio David de Sálvame. El ex guardia civil ha recuperado la sonrisa y no quiere que nada se la borre de sus labios, ya que será su mujer la encargada de hablar por los dos debido a su veto en todos los programas de Telecinco.