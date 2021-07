Cayetano Martínez de Irujo, el gran ausente en el cumpleaños de sus hijos

Cayetano Martínez de Irujo es uno de los rostros más conocidos de la familia Alba. Su vida siempre ha tenido interés social y, aunque no le guste ser el protagonista de la prensa del corazón en muchas ocasiones, son muchas las veces que ha formado una polémica. En este caso, se trata de una celebración de lo más bonita, el 20 cumpleaños de sus hijos, Amina y Luis.

Los hijos del jinete celebraron su 20 cumpleaños con su madre, Genoveva Casanova, pero ni rastro de su padre. Y no precisamente porque no haya buena relación entre ambos, algo que ya han demostrado en muchas ocasiones que no es cierto. De hecho, su exmujer se preocupaba por el padre de sus hijos tras su última intervención quirúrgica y se dejó ver en el hospital.

Amina y Luis, los cumpleañeros

Le preguntamos a Genoveva por cómo se encontraba Cayetano después de la operación que se tuvo que realizar de urgencia y por la que se perdió la boda de su sobrino y el bautizo de la hija de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo: "Está bastante mejor, está trabajando en el campo", confesó, sin más detalles.

Genoveva y sus hijos acudieron a un conocido restaurante de Madrid. Amina, mucho más discreta, aseguró que "todo muy bien, gracias". Genoveva transmitió la felicidad que siente al ver crecer a sus hijos: "Es bonito verlos crecer". En cuanto a cómo se presenta el verano, adelantó que "está todo sin definir, vamos a ver la próxima semana cómo me organizo".