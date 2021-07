Kiko Hernández se recupera con un nuevo tratamiento para su enfermedad

Kiko Hernández se recupera poco a poco de la artritis psoriásica que le trae de cabeza desde hace tiempo. Se trata de una enfermedad degenerativa que ataca a las articulaciones y que, por tanto, hace mucho más difícil algunos movimientos como subir escaleras. En ocasiones ha aparecido en televisión portando guantes que mitigan el dolor en las manos provocados por esta artritis, pero las últimas noticias le han devuelto la sonrisa.

Los colaboradores de Sálvame bromeaban el pasado martes con las buenas notas de Rafa Mora en su carrera de Periodismo y Kiko, feliz de la vida, anunció en pleno directo que el nuevo tratamiento que está siguiendo está siendo todo un éxito. "De momento, solo os puedo decir que he sacado un diez en mi nuevo tratamiento y ya me puedo levantar perfectamente", confesó levantando las piernas, arrancando los aplausos del resto de compañeros y lanzándose a bailar a su manera con Belén Esteban y Anabel Pantoja.

Esta condición le fue diagnosticada hace ya años, y anteriormente ya se vio obligado a explicarse: "No puedo mover bien la mano derecha porque me dan pinchazos y tengo los dedos inmóviles (...) Había noches que me quedaba en el salón porque era incapaz de subir cuatro pasos".

Su anterior casa, un gran chalet de cuatro plantas al que se mudó tras recibir a sus dos hijas, provocaba precisamente que hubiera que subir a menudo, causando dolores y acusando las limitaciones de movilidad que le produce a Kiko esa condición. El colaborador se mudó a un chalet de una sola planta pero con una gran extensión: 700 metros cuadrados.