Los hijos de Menchu Álvarez del Valle se despiden en una ceremonia con la ausencia de la reina Letizia

La periodista radiofónica Menchu Álvarez del Valle, abuela paterna de la reina Letizia, ha sido enterrada este miércoles en la localidad de Sardéu, en el concejo de Ribadesella (Asturias), en la más estricta intimidad. La familia organizó una ceremonia breve y muy sencilla, sin coronas de flores ni ramos de flores, a la que acudieron una docena de personas, entre las que se encontraban Jesús y Henar Ortiz, hijos de la locutora.

La reina Letizia no estuvo presente acompañando a su padre en esta emotiva despedida a su abuela por motivos que se desconocen. Tampoco el rey Felipe, que se encuentra en Perú asistiendo a la toma de posesión del nuevo presidente. La Casa Real, además, no ha querido hacer ningún comentario sobre el fallecimiento de la abuela de la Reina.

Sobre las once de la mañana fueron llegando algunos familiares y amigos al cementerio de la parroquia de El Carmen, donde recibió sepultura por expreso deseo de la propia Menchu, ya que allí también se encuentra enterrado su marido, José Luis Ortiz Velasco, que murió en 2005, y su hija Cristina, fallecida en 2001.

El padre de doña Letizia acudió junto a su mujer, Ana Togores, mientras que la tía de la Reina, vestida de luto, llevó varios ramos de flores en la mano. También estuvo presente la hermana de Menchu, Marisol Álvarez del Valle, que recibió el consuelo de sus sobrinos.

Jesús Ortiz y su mujer Ana Togores

Una mujer muy querida

Menchu Álvarez del Valle falleció ayer, lunes, a los 93 años. Nació en Santander pero ya desde muy joven se trasladó a vivir a Oviedo, donde inició una larga trayectoria radiofónica que la convirtió en una de las voces más reconocidas en Asturias.

Era una persona muy conocida en la sociedad asturiana, primero por una reconocida trayectoria radiofónica que le llevó a ser distinguida con el Premio Nacional de Radio en 2013 junto con su hermana Marisol, y después por convertirse en la abuela de una princesa y luego reina de origen asturiano, Letizia, a la que estaba muy unida.

La locutora recibió hace poco más de dos años un cálido homenaje del gremio al que perteneció durante cuatro décadas en el que se quiso honrar "la profesionalidad, la constancia y el coraje de una mujer adelantada a su época".

Fue el 11 de mayo de 2019 cuando recibió el Premio de Honor de la Asociación Clúster de la Industria Creativa, Cultural y Audiovisual de Asturias (ACICCA) en una gala celebrada en el Teatro Palacio Valdés, de Avilés, donde, emocionada y agradecida, quiso romper una lanza por el periodismo, "una profesión impagable" que, según aseguró, no hubiese cambiado por nada.

El jurado ensalzó el trabajo "persistente" y la "impecable trayectoria" de Menchu, que a lo largo de su carrera pasó por emisoras como Radio Asturias o Radio Nacional de España.

"Me he sentido otra vez como un poco viva recordando otros tiempos maravillosos de una profesión impagable —también cobrábamos poco entonces— pero no la hubiera cambiado por nada, igual que a Asturias, por muchas ofertas que me hicieron de fuera", dijo entonces.

No obstante, cinco meses después tuvo la oportunidad de presenciar, emocionada, el primer discurso de su bisnieta Leonor en el Teatro Campoamor de Oviedo durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha trasladado en redes sociales su pésame a la familia de doña Letizia por la muerte de su abuela paterna, "una de las voces más conocidas y reconocidas de la radio asturiana", con una "trayectoria vital ligada a la comunicación" y "muy querida por la sociedad asturiana".

El director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García, también ha escrito "con lágrimas en los ojos" y mucha tristeza, porque se querían "mucho", que hace unos días habló con ella por teléfono y que al final sintió "que era una despedida hasta la eternidad".