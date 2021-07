Rociíto vuelve a ser feliz a unas horas de la esperada entrevista de Olga Moreno

Rocío Carrasco vuelve a la portada de ¡Hola!, la revista a la que ha vendido las exclusivas de sus alegrías y sus desvelos durante los últimos años. En esta ocasión no se trata de un intercambio comercial. El resto de las publicaciones incluyen fotos similares e incluso Semana las lleva también a portada.

El "caso Rociíto" y la manipulación a la que han querido someter a la audiencia con él desde Telecinco también ha dividido a las revistas y ¡Hola! este miércoles se posiciona con la hija de Rocío Jurado.

"Rocío Carrasco y Fidel Albiac vuelven a disfrutar de la vida", reza el titular de ¡Hola!, editorializando sobre lo mal que, según la revista, lo han debido pasar. Ahora la pareja se muestra "como nunca los habíamos visto, felices, relajados, sonrientes… y muy enamorados". Habría que puntualizar que ahora se muestran como quieren mostrarse, y que hay media docena de portadas de revistas recientes que atestiguan que antes tampoco iban llorando por las esquinas.

Semana, sin embargo, recalca que en sus 22 años de relación jamás los habíamos visto en una escapada romántica y se cuestiona si han elegido la fecha a propósito coincidiendo con la victoria de Olga Moreno en Supervivientes. Por cierto: conocedora de que está siendo fotografiada, Rocío evita quedarse en bikini en ningún momento hasta el punto de que ni siquiera llega a bañarse.

Vemos también en varias imágenes a Rocío y Fidel a bordo de un yate llamado Pangea que, según ¡Hola!, pertenece a un grupo de amigos íntimos de la pareja, "formado por unos empresarios y sus respectivas parejas". Ambos suelen rodearse de personas influyentes.

Si algo nos descubren estas fotos es que no sólo Rocío tiene toda la espalda tatuada. Fidel también luce un dibujo enorme que empieza en su omóplato y termina en su cintura. No se aprecia si es también un ave fénix como el de su esposa, porque desconocemos si él también ha resurgido de sus cenizas.

Olga Moreno celebra en familia su victoria

La victoria de Olga Moreno también vuelve a enfrentar a las revistas de este miércoles. Lecturas critica que su hijastro David Flores acudiese a la gala de televisión mientras que Semana destaca que ha regresado de Honduras "para tomar las riendas de su familia".

En este reportaje vemos diferentes momentos del encuentro de Olga con ellos: su hija Lola, con la que se fundió en un largo abrazo, o sus besos a David Flores. En una de las imágenes los cinco miembros de la familia, incluido Antonio David, se abrazan en una piña demostrando que en esa familia hay cariño del verdadero.

En Lecturas, Jorge Javier alaba a Rocío Carrasco, que ha acudido al teatro a ver su función: "Me gusta verla sonreír. Ya le tocaba. Le tengo cariño, cómo no se lo voy a tener si llevo escribiendo o hablando de ella desde que empecé en esta profesión. Y además es muy buena tía". Hablando bien y mal, suficiente excusa.

Paloma Cuevas con sus hijas tras el divorcio

Paloma Cuevas posa para ¡Hola! en su primer reportaje fotográfico tras la firma del divorcio con Enrique Ponce. Y lo hace con sus hijas, que, como suele ocurrir en sus posados, aparecen de espaldas para no mostrar sus rostros. La idea es dar una exclusiva sin que lo parezca.

Paloma se ha llevado a las niñas a París, para "descubrirles la capital de la moda" ahora que ella es diseñadora de Rosá Clará.

En las imágenes la vemos paseando vestida con una falda larga y una blusa de estilo boho chic, subiendo a un coche, comprando un libro, disfrutando de una infusión en una terraza o departiendo con un joven. Todo ello siempre con una sonrisa en la boca que nada tiene que ver con el rictus serio de la primera exclusiva que dio tras su separación y en la que todavía lucía su alianza de casada. La joya ha desaparecido de sus dedos.

En Diez Minutos y Semana vemos a su ya ex, Enrique Ponce, disfrutando de una nueva jornada marinera junto a Ana Soria. La revista incluye una secuencia en la que vemos cómo Ana se queda atrapada entre su barco y el muelle cuando bajaba a tierra. La joven tuvo que ser rescatada por su novio y un ayudante. Ponce, atento, le revisa después la herida.

Irene Rosales no perdonará a Kiko otra infidelidad

La pareja de Paquirrín protagoniza una exclusiva en Lecturas una media de una vez al mes. Esta vez es ella la que ilustra la portada de la revista con mirada desafiante, se supone que dirigida a su marido, si atendemos al titular: "No perdonaré a Kiko otra infidelidad". Porque no olvidemos que toda la polémica de La herencia envenenada comienza cuando se descubre que Kiko le está poniendo soberanos cuernos a su señora.

Irene Rosales, que en los últimos meses ha pasado de ser la esposa mártir a la mano que mece la cuna, se defiende de ser la instigadora de la guerra de su marido con Isabel Pantoja: "Estoy dolida con la madre de Kiko (no menciona su nombre). Lo único que he hecho ha sido defenderme cuando me vi atacada por lo que ella hablaba con los colaboradores. No he contado nada de los ocho años que he pasado en esa casa". Y le reprocha que no le haya proporcionado "la protección de una madre en el peor momento de mi vida".

María José Suárez niega una relación con Escassi

Tres semanas ha tardado María José Suárez en hablar de su ruptura matrimonial en Hola, la misma revista que anunció su separación de Jordi Nieto.

La modelo, que durante los últimos dos años ha vivido en Punta Cana con su marido, explica que la crisis matrimonial se remonta al verano pasado. Sin embargo decidieron darse un tiempo que terminó en Semana Santa. "Los motivos quedan entre nosotros dos pero no ha habido terceras personas". El acuerdo firmado incluye ir y volver a la República Dominicana para que el padre de su hijo Elías pueda verle. Todo muy amistoso, de momento.

Respecto a Álvaro Muñoz Escassi, con el que ha sido fotografiada recientemente entrando y saliendo de varios hoteles, dice la que fuera Miss España hace ya 25 años que "no ha tenido absolutamente nada que ver" en la separación.

El resto son declaraciones destinadas a atacar a su suegra porque no llama a sus hijas, defender a su marido y de nuevo darnos a entender que Kiko es un ser desvalido que lo está pasando fatal. Eso sí, ya ha saneado sus arcas y puede permitirse el cochazo que acaba de comprar: "Nos hacía muchísima falta".

La verdadera historia de Flores y Sacal

Semana incluye una exclusiva titulada "Mar Flores, engañada y abandonada", en la que explica la historia de la ruptura de la modelo con el empresario mexicano.

Cinco años de relación "guadiana" de idas y venidas han acabado, al parecer, porque Mar se ha sentido engañada por el millonario. El motivo habría sido "una infidelidad pública del mexicano y la humillación que la española no pudo ni quiso soportar". Pública, ahí la clave. Mar rompió con él cuando se enteró de que Elías estaba con Rossana Lerdo de Tejada, viuda del empresario azteca Jorge Vergara.

Ahora Mar disfruta de sus hijos en Ibiza y Elías está haciendo el viaje por Europa que había planeado con la española.

Cóctel de noticias

Penélope Cruz, fotografiada por ¡Hola! de nuevo en la costa italiana. La actriz, que rueda cerca de Roma la película L’Immensitá, se dio un chapuzón en el mar unos días después de perder a su suegra, Pilar Bardem.

Mayte García habla para ¡Hola! de su separación de Santiago Cañizares. "Santi y yo somos almas gemelas, pero este no es nuestro momento de estar juntos".

Fin de semana de bodas. ¡Hola! vuelve a demostrar que nada gusta más que un enlace publicando varias imágenes de la boda de Lady Kitty Spencer, la sobrina de Diana de Gales, que ha pasado por el altar con cinco vestidos diferentes. También ha casado a su hijo la princesa Cristina de Hohenlohe en una ceremonia a la que han acudido todas las amigas influencers de la novia.

Luismi sorprende a Ágatha por su cumpleaños. ¡Hola! completa con una fotografía de ambos en el borde de la piscina de la casa mallorquina de la diseñadora la información que dio en exclusiva Beatriz Cortázar en Es La Mañana de Federico. El empresario sujeta un cubata en copa balón con su mano derecha mientras posa la izquierda justo al comienzo del trasero de la modista.

Alejandro Albalá vuelve a las andadas. Haber llegado casi hasta la final de Supervivientes no es suficiente. Tiene que seguir viviendo de Chabelita. Este miércoles habla en exclusiva en Lecturas de las infidelidades que sufrió cuando salía con la hija de Isabel Pantoja. "Me rompió el corazón", asegura. Y ya de paso arremete contra la cantante: "Si le llevas la contraria, se molesta".

Terelu pide trabajo para su hija Alejandra y confiesa que recurrió a un amigo del rey Felipe para que le consiguiera plaza en el colegio de Santa María de los Rosales. En su columna semanal en Lecturas dice de su hija que "tiene capacidades para presentar un programa acorde con su edad y sus conocimientos". No explica cuáles son.