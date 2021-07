Olga Moreno responde a Rocío Carrasco: "Espero que en un futuro abra los ojos"

Una semana después de alzarse como ganadora de Supervivientes, Olga Moreno concedió una entrevista en Telecinco para contestar a Rociíto tras la emisión de su docuserie. "No vengo a hablar de Rocío Carrasco, vengo a hablar de lo que se ha dicho sobre mí", advirtió antes de comenzar.

Vestida de azul, en homenaje a esa ‘marea azul’ de fans en redes sociales que la apoyaron durante el reality, confesó que al llegar a Madrid encontró a su familia "derrumbada": "Desde mi marido a mi hija de ocho años, Lola, pero soy una persona muy fuerte y voy a estar siempre a su lado. Voy a estar siempre a su lado".

Sin embargo, resultaba inevitable hablar de la exmujer de Antonio David, y así lo hizo. "No pierdo la esperanza nunca, espero que en un futuro abra los ojos y vea que sus hijos están ahí", explicó, haciendo referencia a un posible reencuentro entre Rocío Carrasco y sus hijos.

Ante alguna de las acusaciones que hizo Rocío en la docuserie, como que Olga fue cómplice de Antonio David Flores en el distanciamiento de madre e hijos, Olga aseguró que "siempre he remado a favor, darles amor, estar en todos los médicos, en las tutorías... La que debería haber estado era ella, pero cualquier persona habría hecho lo mismo que yo".

Además, insistió que en su casa nunca se ha hablado mal de la madre de Rocío y David y que nunca ha utilizado a los niños para lucrarse con exclusivas en la prensa rosa. "Lo único que he hecho en estos 22 años es darle mucho amor a unos hijos que no son míos. Lo volvería a hacer. Me hubiese gustado que su madre hubiese estado allí siempre, porque lo hubiera hecho todo más fácil", añadió.