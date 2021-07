Andrés Pajares pide a su hija Mari Cielo que deje de "hacer el ridículo" tras reaparecer en televisión

Sin que nadie lo esperara, Mari Cielo Pajares se sentó esta semana en el plató de Sálvame al borde de un ataque de ansiedad para contar lo mal que lo ha estado pasando en los últimos meses de su vida. La hija del conocido actor y cómico español Andrés Pajares contó que ha roto con su novio quien, precisamente, la había tenido que ayudar mucho tras el grave atropello que sufrió hace unos años.

La propia Mari Cielo tuvo una fuerte discusión telefónica con su madre en directo, a quien le dijo directamente lo mal que se encontraba y confesó que una terapeuta le había aconsejado que tirase la toalla en lo referente a la relación con su hermano. Además, acusó de nuevo a su padre de no haber estado a su lado cuando tuvo su accidente.

"Me rompí el cráneo y el pubis, estaba en la UCI y mi padre no vino. Me dijo que no se encontraba bien de salud, por su espalda, pero en el tiempo que estuve en el hospital se fue de vacaciones a Marruecos. No me lo esperaba que no fuera a venir, bueno si me lo esperaba pero no me lo quería creer…", dijo emocionada.

El humorista respondió a las durísimas declaraciones de su hija a través de un post publicado en su perfil oficial de Instagram. "Quisiera agradecer a todas las personas el apoyo recibido por las desafortunadas, patéticas e impresentables palabras de mi hija Mari Cielo en un programa de televisión. Es lamentable que un padre tenga que soportar esto. Espero que sea por su estado de salud mental. La deseo que se mejore y no haga más el ridículo. De nuevo gracias amigos por vuestro cariño", sentenció.