Antonio David Flores desmiente su regreso a Telecinco y demandará a casi todo 'Sálvame'

Durante la entrevista de Olga Moreno del pasado miércoles, Carlos Sobera anunció —seguramente movido por el desconocimiento— que Antonio David Flores tendría la oportunidad de defenderse personalmente en un plató de Telecinco de las acusaciones de Rocío Carrasco. Las palabras del presentador, que intentaba que la atención se centrara en Olga, generaron un enorme revuelo, ya que el excolaborador de Sálvame se encuentra en plena guerra judicial contra La Fábrica de la Tele por despido improcedente.

Para zanjar el tema, Antonio David ha confirmado a La Razón que no tiene ninguna intención de volver a la cadena de Fuencarral. "Creo que Carlos Sobera desconoce toda la situación en la que me encuentro con Mediaset y pienso que puede ser una estrategia de ellos para el juicio laboral que se suspendió hasta septiembre", confesó. "Hay un juicio laboral contra ellos por el despido, y ni siquiera pude entrar el pasado viernes en Mediaset para recibir a Olga en plató. No voy a trabajar más con La Fábrica de la Tele", añadió tajante.

El juicio contra la productora de Sálvame continuará en septiembre a falta de que declaren otros testigos como Jorge Javier Vázquez, pero la intención del ex guardia civil es continuar batallando en los tribunales contra los que han hecho daño a su imagen. "Cuando exista una sentencia sobre este juicio, eso no invalidará absolutamente nada de mi intención con respecto de demandar a todos y a cada uno de los colaboradores, que son el 80%".

Antonio David no quiere ni oír hablar de la televisión ni de acuerdos con la productora en la que ha trabajado durante años. "En su momento dije que no trabajaría jamás para ellos. Hasta que no se terminen los juicios voy a seguir defendiendo todo el daño que me han hecho en los juzgados", concluyó.