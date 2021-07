Kiko Hernández y Belén Rodríguez rompen su amistad

Belén Rodríguez fue la invitada misteriosa del programa La última cena del jueves. La comensal degustó desde casa la cena que prepararon Kiko Hernández y Carmen Borrego, dos amigos y compañeros de televisión desde hace años. "Carmen y Kiko son buenos amigos, pero no estoy pasando con ninguno de los dos mi mejor momento", desveló Belén.

El colaborador de Sálvame se ha hartado y decidió cortar por lo sano, aunque no se desveló por qué. "Kiko me ha bloqueado, no sé los motivos. Él te lo podrá decir", dijo, y sus palabras cayeron como una bomba en el plató. "Yo te bloqueé porque tú me bloqueaste", respondió Kiko.

"Sí, pero yo te he bloqueado mil veces y me llamas y me dices 'desbloquéame, que no lo vuelvo a hacer', pero esta vez tu respuesta fue bloquearme a mí. Estábamos discutiendo y yo cuando discuto y no quiero seguir, lo bloqueo. Pero te he escrito por sms y no me has respondido... Nos ha pasado mil veces y nunca se había molestado", explicó Belén Rodríguez.

Ninguno de los dos explicaron qué les ha pasado y el motivo de su discusión, pero su amistad no pasa por un buen momento. Ambos se han posicionado a favor de Rocío Carrasco e incluso Belén animó a Rociíto a que perdonara a Kiko por haberla criticado durante años. Pero Marta López, amiga en común, podría tener mucho que ver en esta historia.

Las dos colaboradoras y examigas se enfrentaron en el Deluxe por la férrea defensa de Marta a Olga Moreno y Antonio David Flores. Belén Rodríguez cree que Marta se ha beneficiado de su defensa a Olga y que su presencia en televisión ha aumentado por su nueva e intensa amistad con su compañera en Supervivientes.