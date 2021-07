Menchu Álvarez del Valle: "Si algo nos va a salvar es Vox"

Menchu Álvarez del Valle, abuela de la reina Letizia, aseguró durante su entrevista con Okdiario que sentía simpatía por el partido político Vox, en concreto por su líder Santiago Abascal. En la entrega que el citado medio hace pública este viernes, confiesa que "me parece bien el auge de Vox pero les tengo un poco de miedo". La charla tuvo lugar un mes antes de las elecciones generales de 2019, cuando el partido verde obtuvo 52 escaños en el Congreso de los Diputados y se alzó como tercera fuerza política en España.

"A mí me gusta Abascal. Y es el único que está sacando un poco la… Pero tiene algunos alrededor que están funcionando regulín", expresó. Por quien no tenía tanta simpatía la veterana locutora era por Rocío Monasterio, actual diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. "A la Monasterio, que me parecía una chica maja, la estoy viendo ahora un poco crecida. Y hay alguno que dice alguna baballada", confesó Menchu sobre otros compañeros de partido, sin desvelar su nombre. A pesar de sus dudas y miedos sobre la formación política y alguno de sus miembros, Menchu Álvarez del Valle lo tenía claro: "En general, si algo nos va a salvar van a ser ellos, los de Vox".

La Monarquía

Aunque la abuela de doña Letizia confesó que cuando recibía la visita de los Reyes y sus hijas no hablaban de política, de vez en cuando se permitía la licencia de hacer alguna broma al monarca. "¿Pero cómo recibiste al gilipollas del Coletas si iba en mangas de camisa?’", le dijo a Felipe VI en una ocasión tras recibir a Pablo Iglesias en el Palacio de la Zarzuela.

En la entrevista póstuma publicada por Okdiario, Menchu reconoce su preocupación por el futuro de la Monarquía en nuestro país. "La cosa está muy fea porque están hablando de sustituir a Felipe VI. Al Rey se lo quieren cargar. Se quieren cargar la Monarquía", aseguró tajante sobre el objetivo de partidos independentistas o Podemos, inclinados hacia un modelo de Estado republicano.