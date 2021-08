Rosa Benito es noticia, y esta vez no a cuenta del drama familiar provocado por la descarriada Rocío Carrasco. La ex de Amador Mohedano ha sido captada cenando con Luismi Rodríguez, el ex y a la vez amigo especial de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

Sin duda, una cita que dará que hablar dada la fama de seductor del empresario afincado en Parla y apodado "El Chatarrero". La relación con la diseñadora, pese a finiquitada, ha quedado en buenos términos y, de hecho, Ágatha y Luismi han sido vistos juntos en numerosas ocasiones pese a los reiterados desmentidos de ella.

Rosa Benito fue vista con Luismi en una cena en un restaurante de Madrid. Eso sí, no estaban solos sino rodeados de amigos. La propia Rosa advirtió de ello en una publicación en Instagram.

En esa cena también estaban presentes Teresa Bueyes y Agustín Bravo, recién salido todavía de Supervivientes. Esta velada a cuatro ha sorprendido y, sin duda, disparará los rumores sobre esta inesperada amistad.