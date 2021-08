Chabelita desvela la conversación privada con Isabel Pantoja que desvela su verdadero estado

Chabelita Pantoja acudió a El Programa del Verano, donde habitualmente colabora, y allí ofreció detalles del estado de su madre Isabel Pantoja, sola en Cantora durante su 65 cumpleaños. Y es que la propia joven apenas podía creerse que su madre le hubiera cogido el teléfono: "No puedo creerme que esté hablando contigo", llegó a decir, asegurando también que dudó que le devolviera el mensaje: "Hay veces que no se ha podido dar", dijo, muy prudentemente.

Este año, marcado a fuego por las acusaciones de su hijo Kiko Rivera, han hecho pasar a la tonadillera sus peores momentos. Con la familia rota, la señalada fecha de Pantoja ha transcurrido con ella recluida en su finca y sin hacer su habitual fiesta familiar.

"Llamé a mi madre para felicitarla y me devolvió la llamada", desveló Isa, confirmando que aparte de su felicitación vía redes sociales, madre e hija sí han hablado. "Antes no había manera de contactar con ella", dijo, citando el concierto del sábado 7 de agosto como la segunda gran posibilidad que se planteaba para hablar con ella. "La relación no estaba bien", relató, dando a entender lo verdaderamente difícil que es hablar con la tonadillera.

Lo que abre otro tema distinto: ¿cuál es el estado de Pantoja, de la que apenas nada se sabe en los últimos meses? "Hablamos de muchas cosas, pudimos tocar algunos temas, yo la vi triste, pero es normal, porque la situación que tiene es increíble. Otros años hemos estado nosotros, pero este año no había mucho que celebrar", dijo con sinceridad. En el futuro irá personalmente a la finca, pese a que consideró que este año no era lo adecuado.

La siempre conciliadora Chabelita, atrapada en el fuego cruzado generado por su hermano Kiko, asegura que su madre está mal pero que todo se superará. "Yo creo que ella no habla conmigo porque está mal". "Ya veremos, cuando pasé el tiempo volveré", dijo sobre futuros intentos de comunicación.

La gresca entre madre e hijo ha generado daños colaterales en los nietos. "Los niños quieren ver a su abuela, están acostumbrados a ir en verano. Disfrutan de Cantora, pero también saben que hay algo que no va bien y hay que explicarles que la situación es un poco complicada ahora, pero que no pasa nada", dijo una sincera Isa Pantoja.

La joven confesó finalmente que su hermano, efectivamente, no se ha comunicado con su madre. "No tenía mucho sentido que mi hermano llamara. Tiene las ideas claras". Quien sí lo ha hecho es cuñada, Irene Rosales, de la que "no me cabe la menor duda de que Irene se ha puesto en contacto con mi madre".