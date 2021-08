Kiko Matamoros arremete contra 'Viva la vida' por atribuirle una fea palabra contra su hija Ana

Kiko Matamoros sufrió de lo lindo la tarde del lunes en Sálvame. La causa, su mala relación con Makoke, su ex, y su hija, Ana Matamoros, a cuenta de sus declaraciones sobre esta última.

Todo comenzó cuando Ana Matamoros cumplió 21 años hace unos días. El propio Kiko dijo que no había felicitado a su hija, con quien mantiene un largo y desagradable desencuentro aprovechado por su ex para lanzar declaraciones contra él.

Este pasado fin de semana la trama tuvo un nuevo episodio cuando Viva la vida emitió un vídeo ante Makoke en el que Matamoros hablaba de su hija en aparentes malos términos, cuando en realidad, en el vídeo completo, daba a entender lo contrario. Matamoros reconocía en el documento no haber felicitado a su hija y que era ésta quien tenía que dar un primer paso adelante en la reconciliación.

Kiko tuvo que matizar en Sálvame sus palabras, añadiendo contexto a las mismas. "El contexto es que Belén me dice ‘tienes que hablar con ella porque es pequeña y yo digo es pequeña pero no es retrasada, sabe discernir". En Sálvame recuperaron el vídeo completo y la situación hizo llorar al colaborador.

"Me parece un despropósito y responsabilizo al programa", ha dicho Kiko Matamoros tras la polémica organizada por esa comparación. El colaborador acusa a Viva la vida de manipular sus palabras asegurando que "no se puede parcializar una declaración para dejar encima de la mesa ya no la duda sino la certeza de llamar retrasada a mi hija cuando digo lo contrario".

La intención, por tanto, era crear un conflicto gratuito y provocar la reacción airada de Makoke, que no le entendió o no quiso hacerlo. "Me molesta que se utilice para victimizarse y decir que le quiero hacer daño a través de sus hijos, en la situación judicial me parece bastante grave".