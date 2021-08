Kiko Hernández dio por terminada su guerra con Terelu Campos. Tras muchos años y broncas con la hija de María Teresa Campos, de la que se convirtió en principal azote, el colaborador reconoció haberse equivocado con la excolaboradora de Sálvame.

La causa, el consejo de alguien muy especial para Kiko a quien le hubiera gustado que terminase esta enemistad.

"Una amiga me dijo: ‘Que nunca se te olvide lo que Terelu hizo por una persona muy especial para ti y que no se te olvide lo que a esa persona le gustaría que tuvieras de trato con Terelu", dijo, sorprendiendo a todos los espectadores. "Si alguna vez te he ofendido, perdóname", dijo.

Es más, Kiko Hernández reconoció haberse "portado mal contigo este último año, porque soy yo que si no, diría que me he portado como un hijo de tal". Unas disculpas que ya hizo extensivas hacia Carmen Borrego en La última cena.



-Kiko Hernández: "Carmen, te quiero, te quiero, te quiero y te como los huesos. FREE POTOTA" Sálvame es el mejor programa del mundo. Cero dudas #yoveosalvame pic.twitter.com/pDbGwQ4h35 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 3, 2021

Un desenlace inesperado para esta enemistad, dado que estaba candente y en boca de todos. Hace pocos días, las palabras de las hermanas Campos tras la muerte de Mila Ximénez molestaron sobremanera al colaborador, que decidió resucitar la guerra asegurando que no dejaban descansar a su compañera. Terelu, como es natural, le contestó desde Viva la vida.