Raquel Mosquera habla sobre cómo el desprecio de Rocío Carrasco acabó de hundirla

Raquel Mosquera se ha decidido a hablar tras dos brotes psicóticos que la han mantenido ingresada durante varias semanas.

Aunque la enfermedad le fue diagnosticada hace ya varios años, todo sucedió a raíz de las acusaciones de Rocío Carrasco en su docuserie, criticando a Mosquera y a su marido y padre de Rociíto, Pedro Carrasco, durante los últimos años de su vida.

Raquel Mosquera asegura en Semana cómo influyó el polémico documental de Telecinco, que asegura que le "causó muchos disgustos" además de un desgarrador comunicado en redes sociales. "Me han diagnosticado depresión crónica grave -dice con honestidad-. No puedo decir la causa específica, porque ellos entienden que es un cúmulo de episodios los que me han llevado a esto".

Tras unas semanas recuperándose, ahora está mucho mejor. "Llegó un momento en el que ya no podía más con todas las cosas que se decían, con las mentiras, y sinceramente, me salió del alma el escribir lo que escribí y lo volvería a hacer".

Mosquera en portada | Semana

Más que enfadada, Raquel Mosquera se declara dolida, sobre todo por lo que Rociíto dijo de Pedro Carrasco. Asegura que durante sus años con el boxeador nunca presenció malos tratos a la hija de Rocío Jurado, a la que dice no tener miedo. "Tengo varios juicios pendientes con ella. El primero, de hecho, lo hemos ganado, aunque ella lo recurrió y los otros estamos en espera".

Pero no culpa a nadie de su crisis, ni siquiera a Rocío, pese a que vuelve a asegurar que el famoso reloj que dice que se quedó lo tiene en realidad ella. Es decir, que miente. "No echo la culpa ni al documental ni a ninguna persona, pero lo que es cierto es que en ese momento yo estaba más irritada, más dolida y vulnerable y eso desde luego no ayuda a mi enfermedad".

Ahora le queda por delante acabar de recuperarse física y mentalmente y retomar su agenda laboral. Voy a hacer lo que sigo haciendo hasta ahora, mi familia y mi trabajo que a mí me da la vida. Pero lo primero, lógicamente, es recuperarme". Y seguir con el centro de belleza con lo que llevo haciendo desde que tenía 16 años. Y con mi marido y mis hijos claro".

Queda claro, por último, que en el ya famoso drama familiar de los Mohedano ella se posiciona del lado de la joven Rocío Flores, que dejó a su madre para irse a vivir con el defenestrado Antonio David Flores. "Cuando pase todo esto, espero retomar con Antonio David y Rocío ese cariño que nos tenemos".