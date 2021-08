Una emocionada Anabel Pantoja ha tenido que lidiar con las consecuencias del anuncio del documental sobre su persona que planea Telecinco. Ella misma se enteró sobre la marcha durante esta semana, lo que provocó todo tipo de episodios de tensión e incluso un brote que se vivió en el plató del jueves.

Anabel, pese a las promesas de que el programa honraría la figura de su familia, se mostró muy preocupada por la labor de este "equipo burbuja" que- así se explicó en Sálvame- fue retirado del programa para elaborar exclusivamente este documental, que llevará por título Anabel al desnudo.

El programa emitió las imágenes de ese brote que tuvo lugar durante publicidad, mostrando a una Anabel desconocida que desplegó toda su ira sobre el equipo. "A ver si a mí me vais a poner como Beyoncé y a mi tía como María de la O. No quiero que a ella se le haga daño conmigo. Ella puede pensar que yo el documental lo he pactado, lo he cobrado…"

En ellas, una aterrada y llorosa Anabel manifestó su miedo a que el equipo destruyera la buena relación que tiene con su familia: "Parece que queréis que nos matemos", lamentó. Anabel requirió de la atención incluso de la psicóloga del programa.

Está visto que ayer me la metisteis doblada, y luego me lo volvisteis a meter. Que me graben con un director -David Valldeperas- cuando estaba mal y me estaba desahogando está mal", dijo Anabel Pantoja, que siente temor de que la "echen" si dice verdaderamente lo que piensa.

"Si yo quedo muy bien puedo provocar reacciones negativas en mi familia", llegó a decir, temiendo que "una estrella se coma a otra estrella". "No quiero tener mal rollo ni que se tergiverse nada", insitió una y otra vez ante Kiko Hernández, que ejercía las labores de presentador.