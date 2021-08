El doble frente abierto de Julia Janeiro: rumores sentimentales y críticas por enseñar mucho

Julia Janeiro. | Instagram

Julia Janeiro no estaría pasando por sus mejores momentos. Según la revista Diez Minutos, la hija de Jesulín y Campanario atraviesa una grave crisis con su novio, el futbolista Brayan Mejía. El murciano de 20 años, que juega en el Real Aranjuez, y "Juls" Janeiro viven juntos en un piso en Madrid propiedad de Jesulín.

Fuentes manejadas por la revista dicen que la pareja está a punto de romper. Un adiós que llega en un momento muy mediático para Julia, que este año cumplió la mayoría de edad y ya es objeto de deseo de la prensa rosa del país.

Un dato que podría refrendar la crisis es que ambos, pese a seguir siguiéndose en Instagram, han borrado todas las fotos que tenían juntos en redes sociales. ¿Será una maniobra para evitar especulaciones de la prensa o bien signo de una verdadera crisis?

Mientras, el público investiga a fondo en las fotografías que la propia Julia Janeiro sube a Instagram. Que, fiel a su edad y casi la norma, este verano destacan por mostrar su espléndida figura, un aspecto que por cierto preocupa y mucho a sus padres en Ambiciones, que ya habrían dado un toque a la chica.

Julia se ha defendido de esa y otras críticas asegurando que "queríais una respuesta de por qué escribo en inglés los pies de fotos y, como os veo un poco perturbados por eso, os diré que si sé hablar español. Escribo mis publicaciones en inglés porque me gusta y porque quiero y porque puedo escribir en el idioma que me parezca", demostrando de paso que aptitudes y carácter no le faltan.