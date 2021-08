Isabel Pantoja prepara su resurrección tras tocar fondo

Este lunes Isabel Pantoja vivía el que sin duda ha sido el cumpleaños más triste y solitario de su vida, pese a que la tonadillera ha cumplido una edad que normalmente se festeja por todo lo alto, 65 años. Sin embargo, y en uno de los momentos más complicados de su vida tanto a nivel familiar como económico, la tonadillera no tenía nada que celebrar y pasó el día en Cantora, tan sólo con la compañía de su madre, su hermano Agustín y un par de amigas íntimas.

Sin relación con su hijo Kiko Rivera desde hace justo un año, la artista no contó con la felicitación de su 'niño del alma' y, aunque se dijo que su nuera sí la llamaría, se desconoce si finalmente Irene Rosales se puso en contacto con ella para que sus nietas Ana y Carlota le 'cantasen' el cumpleaños feliz. Con quien sí habló largo y tendido en este día tan especial fue con Isa, que no dudó en llamar a su madre, tal y como desvelaba horas después en El programa de Ana Rosa. Un acercamiento telefónico después de meses distanciadas del que la joven prefiere no dar detalles, aunque sí confesó que vio a la tonadillera triste por el momento que vive actualmente.

Pese a todo, la vida sigue y después de un año y medio alejada de los escenarios Isabel Pantoja reaparece este sábado en el 'Tío Pepe Festival'. Un concierto muy esperado por sus seguidores más fieles que supone la vuelta al trabajo de la artista, que no ha dudado en desplazarse a Madrid para preparar su regreso en directo.

Intentando pasar desapercibida, Isabel ha pasado dos días en la capital ensayando con sus músicos sus temas más conocidos y algunas canciones 'nuevas' como 'Enamórate', que serán con los que intente reconquistar al público en su vuelta a los escenarios. Acompañada por su inseparable hermano Agustín Pantoja, la tonadillera se ha quedado en la casa de una de sus íntimas amigas, Cristina, quizás para ahorrarse el gasto de los exclusivos hoteles en los que suele alojarse cuando visita Madrid por motivos profesionales. Un piso en la zona norte de la ciudad del que tan sólo ha salido para dirigirse al estudio de grabación, donde entró y salió en coche para evitar las molestas preguntas de la prensa.

Con sus ya legendarias gafas de sol negras, el pelo recogido en su característica cola de caballo, y sin poder ocultar su abatimiento, Pantoja prefiere seguir en silencio y dar la callada por respuesta tanto a la guerra que la enfrenta a su hijo Kiko - que estaría a punto de cerrar la venta de su parte de Cantora - como a la polémica por los regalos que les ha pedido a sus fans en los últimos tiempos, entre los que encontramos un robot de cocina, una lavadora o, lo que es más llamativo, tabaco por valor de más de 250 euros.

Muy seria y ocultando su tristeza tras sus gafas de sol, Isabel tampoco se ha pronunciado sobre el cumpleaños más triste de su vida ni sobre su reaparición este sábado en Jerez tras año y media alejada de los escenarios, un esperado regreso por el que, según los más cercanos, está tan nerviosa como ilusionada.