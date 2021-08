Verdeliss anuncia que espera su octavo hijo

La influencer y ex concursante de GH VIP Estefanía Unzo, conocida como Verdeliss, ha anunciado que está embarazada de su octavo hijo. Lo ha hecho a través de las redes sociales y ha señalado que ya se encuentra en el cuarto mes de embarazo.

"No hay nada más bonito que una vida gestada desde el deseo de una pareja, de un ser humano recibido en un hogar repleto de amor", dice la bloguera, que pide "discupas" a sus seguidores por no haber dado antes la noticia. "Si algo he aprendido de este mundo, es que puede ser cruel hasta con lo más bello", apunta.

Su publicación en Instagram suma casi 12.000 comentarios y felicitaciones a la también diseñadora, que con 36 años tiene ya siete hijos de entre 16 y 2 años.