Fabiola Martínez explica sus verdaderas razones para separarse de Bertín Osborne

La sorprendente separación de Fabiola Martínez y Bertín Osborne hace unos meses fue un verdadero "shock" para todos. Una de las parejas más aparentemente estables y queridas del panorama mediático español se decía adiós sin que mediara noticia de crisis alguna.

Ahora, Fabiola Martínez se ha sentado en el Viernes Deluxe para explicar todos los detalles que explican esa separación de Bertín Osborne. La venezolana, que comparte dos hijos con el cantante, desveló los verdaderos motivos del final de sus 14 años de matrimonio. La relación entre ambos, para empezar es buena pese a la ruptura, es más, aseguró que están "mejor desde que nos separamos".

Sigue existiendo cariño, pero el divorcio es un hecho y no hay posibilidad de marcha atrás. Fue, por tanto, una decisión largamente meditada. "No me di cuenta de que no estaba igual en un momento concreto, es un proceso, sabes que ya no sientes lo mismo pero te auto convences en lugar de tomar decisiones, por los niños, por la familia. Cuando me miraba en el espejo me veía triste, no era yo, me estaba traicionando a mí misma, dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes".

En realidad, la decisión la tomaron en diciembre del año pasado, pero decidieron esperar a después de las Navidades y bien comenzado el año por razones familiares.

Fabiola acusó el hecho de ser "mujer de", dada la fama del propio Bertín, y echaba de menos más espacio y tiempo para sus propios proyectos. No obstante, dijo, "Bertín y yo discutíamos mucho, éramos dos trenes sin freno". Es más, ahora está haciendo "muchísimas cosas" y manteniéndose ella sola, ya que su principal temor es estar en casa con una "paga cómodamente".

Naturalmente, y con dos hijos en común, lo más difícil fue explicar a los niños que su padre y su madre se separaban. "Carlitos lo entendió todo perfectamente, a veces se siente triste y con nostalgia pero le explico que es normal, les explicamos que mamá y papá se seguían queriendo pero de otra manera. Con Quique fue un poco más difícil, él empezó a notar que su padre no estaba en casa y se ponía cabizbajo".

Descartó, finalmente, la existencia de terceras personas en ambos casos, algo que ella "no hubiera permitido". A día de hoy no le consta que algo de eso haya existido. E