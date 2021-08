Kiko Hernández vuelve a encender a la familia Campos con una imagen en redes sociales

La reconciliación entre Kiko Hernández y Carmen Borrego de la semana pasada ha generado fricción en la familia Campos.

Y más a partir de la foto que el colaborador de Sálvame ha compartido junto a Belén Rodríguez y nada menos que María Teresa Campos.

"Tarde inolvidable con mi Belén Rodríguez y María Teresa Campos. Amigos de verdad", ha señalado el colaborador.

Una publicación que a Alejandra Campos, nieta de la veterana periodista e hija de María Teresa Campos, sencillamente ha detestado. A Alejandra no le ha gustado ni la reconciliación con su tía Carmen ni el encuentro con su abuela, y así lo ha expresado.

Kiko y María Teresa con Belén Ro | Instagram

"Él puede hacer lo que quiera y mi abuela es libre, por supuesto, para invitar a su casa a quien quiera"; ha indicado. "Yo no estoy de acuerdo, pero también porque si mi abuela hubiera visto muchas cosas, igual no lo hubiera invitado a comer, no lo sé".

En cuanto a la reconciliación con Carmen tras su encontronazo en el programa La última cena, ha dicho: "Para mí es una humillación lo que ha hecho, y lo sigo pensando".